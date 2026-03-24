Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser

El incidente que finalizó con el vigilador Pablo Olivetti quemado en el 40% de su cuerpo y con graves lesiones pulmonares tras recibir un disparo de pistola Taser será recreado en el marco de la investigación penal por el caso. La pericia buscará determinar si la descarga eléctrica del arma pudo envolver en llamas al trabajador , quien se había rociado con combustible mientras realizaba un desesperado reclamo por el pago de sueldos frente a una empresa de la zona oeste. Una hipótesis es que esa intervención policial haya causado el incendio y otra es que haya sido provocado por la propia víctima con un encendedor.

A fin de aclarar esa cuestión clave es que el fiscal Matías Edery, de la unidad de Homicidios Culposos, ordenó una simulación del incidente . La secuencia será reconstruida con personal especializado una vez que los peritos de Bomberos Zapadores finalicen los informes sobre el origen y alcance del fuego del pasado viernes 13 de marzo, frente a una empresa de transporte de Provincias Unidas y Garay donde Olivetti trabajaba como vigilador privado tercerizado.

El trabajador permanece internado desde entonces en estado crítico y conectado a un respirador artificial en el Hospital Clemente Alvarez (Heca). La secuencia de los hechos es aún confusa. Olivetti, de 37 años, trabajaba como vigilador privado de la empresa Servicios del Sol desde 2025. Es padre de una nena de 4 años y vive en Villa Gobernador Gálvez con su pareja, Bárbara, quien en diálogo con este diario lo definió como un hombre tranquilo que estaba profundamente angustiado por una deuda salarial que ascendía a los 3 millones de pesos . Desde la empresa indicaron que el hombre se había desempeñado allí durante un corto tiempo y que se había realizado el pago por el servicio a la firma de vigilancia.

“Se cansó de que le prometieran cosas y no cumplieran”, contó tras el incidente la mujer, quien reveló que Pablo llegó a trabajar 32 horas seguidas ante la promesa incumplida de que lo pondrían en blanco. Con la plata que le debían planeaba asistir a su hija y retirar del corralón una moto para sumar un segundo empleo como cadete.

Lo comprobado y lo pendiente

Lo que pudo reconstruir la pesquisa hasta el momento es que aquel día llegó a las instalaciones de la empresa de transporte Expreso For Zap, de Provincias Unidas 3257 —su destino laboral—, y se plantó frente a la garita a reclamar el pago de la deuda salarial. La situación se tornó violenta cuando el hombre se atrincheró en la cabina de seguridad y se roció con combustible. Desde la empresa llamaron al 911 y acudieron agentes del Comando Radioeléctrico, además de un operador de pistola Taser.

"No quiero 500 mil pesos, quiero toda mi plata”, se le escucha gritar a Olivetti en uno de los videos del incidente. A raíz de las medidas adoptadas hasta el momento por la Fiscalía en conjunto con la División Judiciales de la policía, como la toma de testimonios y el análisis de las imágenes, se confirmó que el vigilador llegó a rociarse con combustible. En la garita se guardaban algunos bidones con nafta. También está constatado que el operador de Taser accionó la pistola. Lo que no está claro es si esa descarga fue la causa de las llamas.

>>Leer más: Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

En el video del incidente se advierte que el trabajador recibió una descarga de Taser de alrededor de diez segundos. Rápidamente se inicia el fuego, en el momento en que tres policías subían las escaleras de la cabina para sujetarlo. Ante la llamarada descendieron, buscaron matafuegos y extinguieron las llamas. Dos policías que fueron a sujetarlo mientras estaba en el piso, según trascendió, también se quemaron. Por lo que se advierte en el video, la explosión potenció el cuadro.

Desde entonces, Olivetti permanece internado en estado grave con respirador artificial en el Heca. La directora del hospital, Andrea Becherucci, señaló el lunes a La Capital que si bien mejoran algunos parámetros, el cuadro es crítico y el paciente requiere de sedación y asistencia respiratoria ante la gran inflamación pulmonar, además de drogas antihipertensivas y antibióticos.

En primera instancia el caso es investigado por la fiscalía de Homicidios Culposos. A diez días del hecho, la unidad mantiene averiguaciones sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y del empleado que accionó la Taser. Según el resultado de esa pesquisa inicial, la causa podría ser derivada a la fiscalía de Violencia Institucional, a cargo de Karina Bartocci.

Esto se debe a que en el hecho se investiga la utilización de la pistola de descarga eléctrica, un arma de baja letalidad para situaciones especiales. Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe ratificaron que los protocolos vigentes no recomiendan el uso de pistolas Taser en situaciones donde existan sustancias inflamables. Indicaron además que aún no se tomaron medidas respecto del personal, lo que dependerá del resultado de la causa penal. La identidad del policía que ejecutó el disparo no se dio a conocer.

>>Leer más: Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras

Lo que intentarán deslindar las pericias al respecto es si existió algún tipo de negligencia en el uso de la Taser que provocara las lesiones, lo que sería pasible de un reproche penal, o si se incurrió en una conducta que amerite una sanción administrativa. Es decir, si existió un uso la pistola en una situación expresamente prohibida, pero sin causar lesiones. En el primer caso interviene el Ministerio Público de la Acusación, en el segundo el área provincial de Seguridad.

Pistolas Taser en Santa Fe: en qué ocasiones se utilizan

La pistola de electroshock (también llamada dispositivo de inmovilización o disruptor neuro-muscular) al ser disparada lanza dardos que se enganchan en la ropa del agresor. Estos están conectados a alambres que son alimentados por una batería recargable dentro del mismo dispositivo. Los dardos, al interceptar a la persona, trasladan una carga eléctrica que generan una parálisis muscular momentánea en el cuerpo de quien recibe el impacto, sin provocar lesiones de gravedad y permitiendo que el personal de seguridad pueda reducirlo.

Según el artículo 10 de la resolución Nº 2871 del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, la “aplicación de dispositivos diseñados para incapacitar temporalmente a una persona, reduciendo al mínimo el riesgo de causar la muerte o lesiones permanentes. Estas armas, como las de electrochoque, se emplean en situaciones en las que la intervención con armas de fuego sería desproporcionada o generaría un riesgo excesivo para terceros”.