Multitud y memoria en la Plaza Mayo, a 50 años del golpe

Miles de personas se movilizaron en la ciudad de Buenos Aires en conmemoración del 24 de marzo. Hubo críticas al presidente Milei y Cristina Kirchner saludó a la militancia desde el balcón de San José 1111

Multitudinaria marcha y concentración en la ciudad de Buenos Aires a 50 años del golpe.

Miles de personas se congregaron en la Plaza de Mayo y en las calles aledañas, en la ciudad de Buenos Aires, para participar del acto oficial por los 50 años del golpe de Estado . Se cumple medio siglo del comienzo de la última dictadura cívico militar que vivió la Argentina y del período más sangriento de la historia del país.

"Son 30 mil y que nos digan dónde están" , expresaron los organismos de derechos humanos sobre los desaparecidos en el acto central que se realizó en la Plaza de Mayo.

La lectura del documento, que redactaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, tuvo a la titular de la primera organización, Estela de Carlotto , a la referente de la segunda, Taty Almeida , y al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel sentados en primera fila.

Y palabras cargadas con un pedido al gobierno nacional en torno a la cifra de desaparecidos. Porque no faltaron los cuestionamientos al presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarruel .

"Estamos juntos nuevamente en esta histórica plaza y en todas las del país con profunda convicción para afirmar que la memoria se defiende luchando", manifestaron los organizadores en la lectura.

Al cuestionar la posición de la Casa Rosada, que relativiza la cifra de desaparecidos, los organismos señalaron que “son 30 mil y fue genocidio”.

También hubo referencias a la militancia de los detenidos desaparecidos: “Lucharon por una sociedad sin opresión, sin explotación, venimos de esas tradiciones y a recrear la lucha popular contra el gobierno de Milei y Villarruel”.

"El golpe de Estado de 1976 instaló un nuevo modelo con la desindustrialización y la primarización de la economía, acompañado con una apertura indiscriminada de las importaciones. El terrorismo de Estado intentó desarticular el alto nivel de organización y participación política y conciencia social que amplios sectores del pueblo alcanzaron”, expresaron los organizadores.

Luego resaltaron que “se pusieron en funcionamiento 800 centros clandestinos, se robaron bebés, y la mayoría de los detenidos desaparecidos fueron torturados y fusilados”.

También denunciaron que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles" y que "la desaparición forzada no es tema del pasado sino del presente".

Diversas agrupaciones políticas y sociales se movilizaron en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con actos y concentraciones en distintos puntos del país, entre ellos Rosario, para recordar a las víctimas de la última dictadura.

En la Plaza de Mayo confluyeron columnas provenientes de diferentes zonas de la ciudad de Buenos Aires. La jornada estuvo atravesada por consignas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de la memoria, en un escenario de fuerte carga simbólica por el aniversario redondo.

Cristina y el balcón

En ese marco, la expresidenta Cristina Kirchner colgó un pañuelo blanco gigante en el balcón de su departamento y saludó a los militantes de la agrupación La Cámpora que pasaron por el lugar para pedir su libertad, previo a concurrir a la Plaza de Mayo.

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“Memoria, verdad y justicia”, rezó el pañuelo que colocó la expresidenta en el balcón de su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. Luego descolgó el lienzo y lo arrojó hacia la militancia.

Cristina salió al balcón para saludar a los militantes de La Cámpora, encabezada por su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, marco en el cual volvieron a reclamar la libertad de la expresidenta.

Todos en la Plaza de Mayo

Por su parte, el fotógrafo Pablo Grillo se hizo presente en la Plaza de Mayo para participar de la movilización por los 50 años del golpe de Estado de 1976, tras haber atravesado una larga recuperación por las graves heridas que sufrió en la represión policial frente al Congreso nacional el año pasado.

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En tanto, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores se reunió en avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, mientras que el Frente Renovador (FR) lo hizo en avenida de Mayo y Tacuarí. Su líder, Sergio Massa, estuvo distante de La Cámpora y del bonaerense Axel Kicillof.

La UCR convocó a sus militantes en Alsina y Entre Ríos y la Asociación Madres de Plaza de Mayo, junto al Movimiento Derecho al Futuro, realizaron un acto en la Casa de las Madres, para luego movilizarse hacia la plaza.

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Entre las agrupaciones de izquierda, el Nuevo MAS se concentró en la 9 de Julio y avenida de Mayo, mientras que el PTS y el PO lo hicieron en 9 de Julio e Yrigoyen. El MST se ubicó en Diagonal Norte y Florida. En tanto, la CGT se congregó en Diagonal Sur y Bolívar.

La jornada tuvo su momento culminante con la lectura del documento elaborado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, en el escenario central de Plaza de Mayo.

Actores, actrices y otras figuras de la cultura (como la cantante Lali Espósito) acompañaron las actividades por el 24 de marzo y compartieron imágenes y mensajes en respaldo a la consigna de memoria, verdad y justicia.