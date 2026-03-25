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Cuánto falta para el próximo feriado y por qué trae una buena noticia

Falta poco para Semana Santa y esta vez casi todo el mundo va a poder disfrutar de un finde XXL. El calendario de todos los feriados que quedan en 2026

25 de marzo 2026 · 10:57hs
Los argentinos tienen una obsesión por el calendario de feriados

Los argentinos tienen una obsesión por el calendario de feriados, que habilita muchos findes XL y XXL.

A pocas horas del último feriado, ya que este martes fue una jornada especial por el Día de la Memoria, muchos argentinos comienzan a revisar el calendario para planificar escapadas y aprovechar los próximos feriados. Uno de los descansos más esperados del año será Semana Santa, que en 2026 llegará a comienzos de abril y con una buena noticia.

Según el calendario oficial del gobierno argentino, la celebración religiosa se extenderá desde el domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) hasta el domingo 5 de abril (Pascua).

La particularidad de este año es que el jueves santo coincidirá con el feriado nacional del 2 de abril, cuando se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, lo que generará un fin de semana prolongado de cuatro días: dos feriados, sábado y domingo.

Qué días serán feriado en Semana Santa 2026

En Argentina, el esquema de feriados durante la Semana Santa será el siguiente:

  • Jueves 2 de abril: Jueves Santo, pero además Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado nacional)

  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado nacional inamovible)

  • Domingo 5 de abril: Pascua

En otros años, el Jueves Santo suele ser considerado día no laborable, pero en 2026 coincidirá con el feriado nacional del 2 de abril, por lo que el descanso se extenderá desde el jueves hasta el domingo.

A diferencia de otras celebraciones, Semana Santa no tiene una fecha fija en el calendario.

La Iglesia Católica establece que se celebra el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Por ese motivo, las fechas pueden variar entre fines de marzo y mediados de abril.

>> Leer más: Semana Santa: qué días no se debe consumir carne y por qué

El calendario completo de feriados que restan en 2026

Mayo

  • Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible)

  • Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

  • Lunes 15: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable; se conmemora el 17)

  • Sábado 20: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

  • Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

  • Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos

Agosto

  • Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (feriado trasladable)

Septiembre

  • Sin feriados nacionales.

Octubre

  • Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

  • Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20)

Diciembre

  • Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos

  • Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

  • Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)

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