Cuánto falta para el próximo feriado y por qué trae una buena noticia

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Explosivo cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez tras el fallo judicial a favor
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El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 23 grados
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Industria láctea: Danone y Arcor toman el control total de La Serenísima
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Preventiva para un ladrón que en un robo le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene
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La Nasa anunció la construcción de una base permanente en la Luna
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Cayó a un pozo al hundirse el patio de su casa y lo rescataron los bomberos
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Robo con características de golpe comando a una empresa de Capitán Bermúdez
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Tenía una restricción de acercamiento y terminó apuñalado en discusión familiar