Quién es Noelia Castillo Ramos, la joven que conmovió por su lucha por la eutanasia

Una española de 25 años protagonizó un caso que generó debate alrededor del mundo en medio de una disputa judicial con su padre

La historia de una joven española de 25 años que tuvo que atravesar una batalla judicial con su padre para recibir la eutanasia

En los últimos días, la historia de una joven española recorrió el mundo . Se trata de Noelia Castillo Ramos, una mujer que, tras una larga lucha, recibirá este jueves la eutanasia.

Su historia se volvió tema de debate y conversación ya que, con solo 25 años , la joven se encontraba en un proceso judicial para poder solicitar la eutanasia, incluso en contra de su propio padre. Finalmente, tras meses de procesos judiciales, su pedido fue aprobado por la Justicia y este jueves se llevará a cabo el procedimiento.

Noelia tiene 25 años y es de Barcelona. En 2022, luego de un delicado y violento episodio, quedó con paraplejia completa e irreversible. Desde entonces, depende de asistencia constante y convive con dolor físico en su espalda y piernas.

Por eso, en 2024, la joven solicitó la eutanasia. Cabe recordar que la eutanasia en España es legal desde el 18 de marzo de 2021, cuando, con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones, el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE).

Ahora bien, en un principio su solicitud fue aceptada por la Generalitat pero el sistema institucional en que se organiza políticamente el autogobierno de Cataluña, el proceso fue detenido por la oposición de su padre.

Gerónimo Castillo, con el apoyo de la asociación Abogados Cristianos, se opuso a la decisión de su hija bajo el alegato de que Noelia no estaba en condiciones de decidir. A partir de ese momento, la historia y la decisión de la joven española tuvieron que atravesar un largo proceso judicial.

Tras la oposición de su padre, el caso paso al Tribunal Supremo que ratificó el criterio de la Generalitar. Asimismo, el Tribunal Constitucional rechazó el último recurso presentado por la familia, al no encontrar vulneración de derechos fundamentales. Con esa resolución, se agotaron las vías judiciales en España.

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El caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se solicitó una medida cautelar para frenar el proceso. Sin embargo, la medida fue rechazada en marzo de 2026. Finalmente, después de casi un año y medio de lucha judicial, le concedieron la eutanasia para el 26 de marzo.

En ese sentido, en los últimos días, la joven habló con la prensa española. Para una entrevista con el medio Antena 3, declaró: “Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. Obviamente, porque soy otro pilar de la familia. Yo me voy, vosotros os quedáis aquí con todo el dolor. Pero yo pienso, ¿y yo, todo el dolor que he sufrido durante todos los años? Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto”, sostuvo.

Y aseguró: “Siempre me he sentido sola, antes incluso de pedir la eutanasia yo ya veía mi mundo muy oscuro. No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada, y dormir se me hace muy difícil, aparte que tengo dolor de espalda y piernas".