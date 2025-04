Cocoliso González no se resigna: "El gol va a llegar, lo voy a seguir buscando"

“El gol va a llegar, si el árbitro no me lo dio está todo bien. Lo voy a seguir buscando, condiciones tenemos así que vamos por más”, dijo confiado Carlos Cocoliso González, el autor del empate de Newell's del viernes, aunque el árbitro se lo dio en contra a un jugador de Unión.

“Uno se entrega por completo, sabe que si tenés las oportunidades hay que aprovecharlas, últimamente no ha sido así. Me entrego por completo buscando ese ansiado gol", expresó Cocoliso, que igual se lo tomó tranquilo.

"Más allá que no me lo dieron, hay que seguir en la búsqueda, no hay otra, aunque para mí lo fue, yo lo cuento (risas). Lo que cuenta es que entró”. Un poco en broma y un poco en serio, el delantero dejó en claro que siente que la conquista fue suya.