Clasicos de Rosarina: Newell's ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Newell's le sacó ventaja a Central en los clásicos de inferiores de la Rosarina. La jornada continúa este domingo con los partidos de 7ª, 9ª y 10ª división.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

1 de noviembre 2025 · 18:30hs
Los clásicos de Newell's y Central no entienden siempre y se juegan con la misma pasión.
En la 6ª división, Central se impuso 1 a 0 a Newell's con tanto de Lautaro Osorio.
Newell's venció 1 a 0 a Central en 8ª con gol de Thiago Valenti sobre la hora,
Newell's y Central están haciendo clásicos muy vibrantes en las inferiores de Rosarina.
Los chicos de Newell's y Central juegan los clásicos en inferiores de Rosarina.
Los clásicos de Newell's y Central no entienden siempre y se juegan con la misma pasión.

Newell’s y Central protagonizan una nueva jornada de clásicos en los torneos de la Asociación Rosarina. Este sábado se midieron en el Central Griffa en 11ª, 8ª, 6ª y 5ª división, mientras que el domingo lo harán en 9ª, 10ª y 7ª. Todos los detalles y el minuto a minuto.

En el primer partido de la jornada del sábado igualaron 0 a 0 en 11ª y luego en 8ª división Newell's se impuso 1 a 0 ante Central sobre la hora.

En el tercer partido fueron los canallas en 6ª división los que ganaron 1 a 0 cuando el partido se moría, mientras que en el cierre de la jornada la Lepra se impuso 1 a 0 en 5ª división.

La jornada del sábado entre Newell’s y Central

11ª división (Categoría 2013) (11.30 hs)

Newell's 0 - Central 0 (Final)

En el primer clásico de la jornada igualaron sin abrir el marcador. Central está segundo de Adiur con 27 puntos (8 victorias y 3 empates), mientras que Newell’s está tercero con 24 (ganó 7, empató 3 y perdió uno).

Newell’s: Juan Ignacio Ramos; Felipe Barberis, Giovanni Arce, Federico Ocampo, Santino Armendariz, Benicio Ferreyra, Luigi Carraro, Francisco Santillán, Pedro Álvarez, Juan Pablo Ledesma y Martino Dobboletta.

DT: Manuel Donsanti

Suplentes: Benjamín Campanella, Bautista Nuñez, Felipe Paz, Danilo Di Doménica, Joaquín Garrido.

image

Central: Francesco Perugini; Bastian Coronel, Joaquín García, Ian Miranda, Taiel Olmedo, Emilio Fernández, Gerónimo González, Augusto Pittilini, Milo Heit, Facundo Martín y Thiago Spedaletti.

DT: Luis Miniello.

Suplentes: Román Rodríguez, Lionel Caballero, Milo Gadea, Ignacio Costa y Agustín Mayo.

Arbitro: Lautaro Arrieta

image

8ª división (Categoría 2010) (12.45 hs)

Newell's 1 - Central 0 (Final)

Gol: Thiago Valenti

Newell’ se encamina al título en esta división. Los rojinegros lideran con 29 puntos (9 triunfos y 2 pardas), Los canallas están muy lejos (12 puntos), en el décimo puesto con 3 victorias, 3 empates y 5 partidos perdidos.

Newell's: Agustín Molina; Giovanni Rubortone, Tomás Vázquez, Santino Botti, Thomas Quevedo, Juan Martín Berardo, Alan Konig, Santiago Lavallén, Ciro Quizás Peyrano, Agustín Cantero y Luca Depetris.

DT: Lisandro Sacripanti

Suplentes: Ciro Antuña, Giuliano Rodríguez, Giovanni Consani, Maximiliano Uranga, Thiago Valenti, Bautista Arévalo, Yani Romero.

image

Central: Martín Ruelli; Oscar Lucero, Gaspar Gaona, Santino De Ninis, Luca Bartorello, Ivo Gasman, Bladimir Moreyra, Federico Gabino, Facundo Real, Jonás Dellamea y Lautaro Fernández.

DT: Leonel Barbeito

Suplentes: Gianno Colonna, Bautista Coulter, Lorenzo Lunardi, Alvaro Biagioni, Juan Cerda, Kevin Vallejo y Augusto Zurita.

Arbitro: Lautaro Arrieta

image

6ª división (Categoría 2008) (14.15 hs)

Newell's 0 - Central 1 (Final)

Gol: ST 34' Lautaro Osorio (RC)

Incidencias: ST 12': Jeremías Ríos (RC) le detuvo un penal a Jeremías Morales (NOB).

Central logró un triunfo que prácticamente lo pone al borde del título en el Clausura. Tiene 31 puntos, producto de 10 victorias y un triunfo) y sacó nueve puntos de ventaja con cuatro fechas por jugar.

Newell's: Agustín Zapata; Thiago Galli, Franco Sosa, Salvador Fernández Perri, Luca Summa, Valentín Russo, Valentín Isla, Santiago Díaz, Tomás Habelrih, Antonio Condrac y Genaro Casteli.

DT: Leandro Benítez

Suplentes: Felipe Casal, Benicio Vittone, Brandon Mendoza, Kevin Gómez, Facundo Rubio, Joaquín García y Jeremías Morales.

Central: Jeremías Ríos; Patricio Juan, Bruno Varela, Marcos Rípoli, Lautaro Osorio, Axel Fernández, Tomás Stagnari, Alejo Gareis, Bautista Gioda, Jeremías Sánchez y Juan Cruz Quiroga.

DT: Marcelo Trivisonno

Suplentes: Antonio Cena, Jeremías Díaz, Santiago Tonti, Santino Blunda, Ramiro Barrientos, Valentino Felici y Vicente Pendino.

Arbitro: Ezequiel Rodríguez

image

5ª división (Categoría 2007) (15.45 hs)

Newell's 1 - Central 0 (Final)

PT 35' Nicolás Fleitas (NOB)

Los canallas lograron en 100 % de los puntos, ya que ganaron los diez partidos que disputaron con 41 goles a favor y cuatro en contra. La Lepra, que está segundo con 23 puntos (7 triunfos, 2 empates y una caída) necesita del triunfo para pelear el campeonato.

Newell's: Alvaro Villar; Valentino Ferraris, Ciro Vella, Gino Barrio, Alejo Velacoz, Gino Podestá, Mateo Villalba, Nicolás Fleitas, Tiago Grondona y Elián Sosa.

DT: Luciano Vazquez.

Suplentes: Jeremías Robledo, Nicolás Arroyo, Ariel Cardoso, Julián Ruiz Pérez, Benjamín Barrios, Lautaro Torrez y Paulo Valentini.

Central: Vicente Maximino; Marco Vicente, Valentín Becerra, Ciro Tamoglia, Tomás Marinelli, Martñin Balzi, Hernán López, Paolo Giaccone, Oliverio Taglialegne, Matías Saldivia y Santiago Soto.

DT: Alejandro Fernández

Suplentes: Ezequiel Zapata, Elías Verón, Elián Pizzi, Leonel Antúnez, Bruno De Deugd y Thiago Monzón.

Arbitro: Porfiri

5ta sorteo

Los clásicos de Rosarina del domingo

9ª división (Categoría 2011) (9.30 hs)

Uno de los choques más interesantes. Central está en el tope de la tabla con 29 puntos (9 victorias y 2 empates) y Newell’s lo sigue muy de cerca con 27 (triunfó 9 veces y fue derrotado en dos oportunidades).

En el Apertura se impuso Newell’s 3 a 1 con tantos de Mateo Ramos, Lautaro Ramírez e Ignacio Saravia, mientras que Ezequiel Garfagnoli anotó el tanto auriazul.

10ª división (Categoría 2012) (11.00 hs)

Central marcha primero en esta división con 27 puntos producto de 8 triunfos y 3 empates. Lo sigue Grupo Ekipo con 23. Newell’s se encuentra en la quinta colocación con 20 unidades (ganó 6, empató 2 y perdió 3).

En el primer semestre, Central ganó 2 a 0 con gritos de Joaquín Castellarín y Benicio Figueroa.

7ª división (Categoría 2009) (12.30 hs)

El cierre de la jornada de clásicos tendrá un partido para alquilar balcones. En la cima está Central con 27 (ganó 9 y perdió 2) y segundo la Lepra con 24 (7 triunfos, 3 empates y una derrota). Si Newell’s gana, alcanza a los de Arroyito.

Los canallas se impusieron 1 a 0 a Newell’s en esta categoría en el Apertura con tanto de Pablo Zapata.

Fotos: Emanuel Alvarez y Germán Bocco (Newell's) y Prensa Rosario Central

