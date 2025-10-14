Central: La quinta canalla salió campeón y el club ya cosecha sus frutos

La categoría 2007 de Central pudo dar una vuelta olímpica en AFA después de 13 años y tres de sus jugadores ya debutaron en la primera división.

La 5ª de Central salió campeón con una campaña histórica.

El sábado pasado, la 5ª división de AFA de Central , goleó 5 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata y una división de Central pudo dar una vuelta olímpica en inferiores de AFA tras 13 años. La última vez que lo había hecho había sido en 2013, con la categoría 1996 que tuvo a Giovani Lo Celso como capitán y figura del equipo, y a Leonardo Fernández como entrenador.

Esta categoría 2007 a una fecha del final logró el título con una campaña de 24 triunfos, 3 empates y 3 derrotas. Anotó 80 goles y solamente recibió 11.

Ya está dando sus frutos. Porque tres futbolistas como los Giovanni Cantizano, Santiago Segovia e Ignacio Ovando, que integran esta 2007 ya hicieron su debut en primera con Ariel Holan.

En el arco lo tuvo a Ezequiel Zapata, que es sobrino de Jorge Broun, y atajó en 29 de los 30 partidos. Los canallas alcanzaron un récord ya que en los 14 partidos que jugaron como local no le hicieron goles.

Uno de los futbolistas que más se destacó fue Nahuel Arce. Puede jugar de volante central o doble cinco y a pesar de su posición anotó 9 goles en 25 partidos.

Los goleadores del equipo que dirige Marcos Raposo son dos hermanos de futbolistas que llegaron a jugar en Central: Paolo Giaccone (hermano de Lautaro) y Lisandro Duarte (hermano de Gaspar). Ambos hicieron 10 goles.

También jugaron en un gran nivel los laterales. Por derecha Elías Verón y por izquierda Valentín Becerra. Son puestos que Central tuvo que salir a buscar fuera del club y estos chicos pueden ser una gran opción de cara al futuro. Además, anotaron cinco goles cada uno.

El fútbol pasó por los pies de Leonel Antúnez. Le aportó 9 goles a la campaña.

Arriba hay que mencionar a Tomás “Toto” Parodi. El delantero lleva 6 conquistas, pero además es el primer defensor del equipo.

El plantel campeón de Central

Los 32 futbolistas que firmaron planilla, por orden alfabético, fueron: Axel Agustín Aguirre, Leonel Agustín Antúnez, Nahuel Nicolás Arce. Martín Balzi, Valentín Becerra, Santiago Rubén Calvo, Álvaro Nicolás Correa, Bruno De Deugd, Lisandro Lionel Duarte, Santiago Román Enrique, Santiago Andrés García Lerda, Paolo Jesús Giaccone Lescano, Santiago José, Pedro Londero, Hernán Tomás López, Tomás Gianno Marinelli, Vicente Maximino, Thiago Benjamín Monzón, Ignacio Ovando, Tomás Ariel Parodi, Vicente Antonio Pendino, Elián Ignacio Pizzi, Gonzalo Nicolás Prieto, Alan Iván Ramírez, Santiago Leonel Rubín, Luis Santiago Segovia, Oliverio Taglialegne, Ciro Tamoglia, Lucas Emanuel Tolosa, Elías Enzo Verón, Marco Antonio Vicente y Ezequiel Andrés Zapata.

La campaña de la 5ta de Central