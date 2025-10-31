Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Tuvo un mal inicio pero cuando se metió en partido, Central edificó ante Instituto un triunfo claro, con Di María figura. Y está en la Supercopa Internacional.

Y Central va. Metido, enchufado, sin el más mínimo atisbo de relajación. Sexta victoria consecutiva del Canalla para afirmarse como líder en la zona B y para abrazarse ahora sí de manera definitiva y para siempre a esa chance de una final por un título. Triunfazo por 3-1 ante Instituto en un partido que arrancó para el olvido y lo terminó a toda orquesta. Otra vez con un Di María desequilibrante.

Esto es Central hoy, un equipo que se las trae, que juega convencido y que, parece, capaz de lograr todo lo que se propone. Pudieron ser cuatro goles, pero fueron tres frente a un equipo al que hacía cuatro partidos no le convertían de local.

Qué difícil que se le hizo a Central meter la cabeza y el juego en el partido. La sensación fue que había relajación por todo aquello que había logrado en Junín, pero en realidad hubo un gran planteo de Instituto y un flaco andar del Canalla. Cómo habrá sido que ya a los 2’ Luna no convirtió porque el centro de Córdoba fue un misil. Ni ese arranque a contramano despertó a Central.

Livianito Santi López por derecha, desaparecido Campaz por izquierda, extrañamente impreciso Di María por el centro. Todo era cuesta arriba, sin lucidez para crear algo más o menos coherente. Encima, Ibarra cada vez que quiso salir la perdió (a los 31’ se fue lesionado).

Central no parecía el invicto y líder del Clausura e Instituto olió que podía sacar provecho de ello. Por eso Broun primero tuvo que salir a cortar fuera del área tras una falla de Komar y al toque metió un tapadón impresionante frente a Luna. El Canalla merecía el castigo de la derrota.

Leer más: Ángel Di María tuvo su reconocimiento en la cancha de Instituto, en la previa ante Central

Y le llegó. Fue en medio de ese desconcierto que no se corregía y que se acentuaba con los yerros defensivos. Mallo cabeceó hacia atrás, Komar falló en el pelotazo frontal, Broun se la tapó muy bien a Córdoba (en ese primer tiempo fue un dolor de cabeza por la derecha), pero el rebote le quedó servido para empujarla.

Una reacción casi inmediata canalla

Había una sola que podía mostrar Central: reacción. Y la tuvo. Extrañamente. Dos minutos más tarde apareció ese centro de Di María, la intervención de Veliz y la definición magistral de Malcorra. Recién ahí el Canalla levantó un poco su nivel, que se dio por el aporte de Navarro y la levantada de Di María. Fideo pudo poner a Central en ventaja, pero su zurdazo lamió el palo derecho de Roffo. Un mal primer tiempo con un buen negocio en el medio para un descanso necesario.

Afuera Santi López, adentró Duarte y no se sabe qué tan fuerte fue el lavado de cabeza, pero el Central que volvió fue otro, con mayor decisión, ímpetu y ganas. Ya a los 6’ Campaz metió un remate alto, hasta que llegaron esos minutos de furia canalla. A los 14’ pisotón de Lucas Rodríguez sobre Di María. Penal y gol de Fideo, a los 18’. Y tres minutos después el tiro libre con rosca de Di María y el cabezazo goleador de Ovando (había reemplazado a Komar) contra el palo derecho.

Otro partido era el que se empezaba a jugar y era, ahora sí, a pedir de boca de un Central que mostraba otra cosa desde lo futbolístico. Y el gran mérito que mostró de ahí en más fue esa suficiencia y esa claridad conceptual como para no volverse loco, aguantar como debía y pisar el acelerador sólo en los momentos que consideraba necesarios.

Lo fue consolidando sin problemas

Fue sólido en el fondo y desde allí, con tranquilidad para salir jugando y no rifarla se fue tejiendo ese gran triunfo, que pudo ser más impactante todavía, pero que no lo fue porque el VAR fue para atrás en el golazo que Alejo Veliz había convertido de cabeza tras el pase de Malcorra.

Desde el mayor equilibrio que ya mostraba Navarro, desde la cabeza y las ideas claras de Malcorra, de las corridas de Campaz y del trato prolijo del balón, Central terminó edificando una victoria que nunca corrió peligro. Sí pasó por un susto con el cabezazo de Romero en el travesaño, pero no más que eso.

Central es líder. Central es, ya sin dudas, candidato al título. Central es el único invicto. Central es el primero en la anual e irá el año que viene por un título. Central hoy es una tromba y se lo hace saber a cualquiera. Esto es Central.