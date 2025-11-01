Los juveniles de Newell's asumieron el compromiso ante Unión con un enorme carácter

Facundo Guch, Valentino Acuña y Jerónimo Russo fueron las apuestas de Lucas Bernardi y le respondieron, al margen de la derrota contra Unión

No le alcanzó a Lucas Bernardi el equipo de Newell's que puso en la cancha para obtener un resultado positivo. Cambió de esquema, utilizando desde el principio el 5-3-2, y optó por juveniles , como Valentino Acuña y Jerónimo Russo, quienes no venían siendo titulares, y Facundo Guch.

La derrota frente a Unión por opacó lo realizado. Que, sin ser brillante, modificó la cara de un equipo acostumbrado a que lo superen con holgura en el juego. Y en buena medida fue por los más jóvenes, con una gran personalidad para afrontar semejante situación complicada.

Un rendimiento semejante demuestra que el equipo está vivo. Erguido para seguir peleando y que su futuro no depende de otros equipos. Hay una fortaleza. La que expusieron los futbolistas de la cantera rojinegra.

Como Guch, de 18 años, y su búsqueda para intentar encarar con pelota al pie , con diagonales de derecha hacia el medio, buscando por afuera o cediendo en el momento justo para las proyecciones de Montero.

Había que asumir con tanta personalidad un partido difícil, como lo hizo Valentino Acuña, con apenas 19 años y un puñado de presentaciones en primera, en el puesto de doble cinco.

Acuña, que ingresaba cada tanto con Fabbiani, jugó desde el inicio y tuvo una gran muestra de carácter. Asumió el rol de conductor y participó en la mayoría de los avances del equipo. Varios de los mejores pasajes del equipo local fueron cuando metía pases entre líneas para Luciano Herrera y Carlos González.

A Russo, de 19 años, le tocó su primer partido de titular. Fue el carrilero izquierdo y no desentonó, aunque le faltó algo más de llegada. Lo concreto es que respondió, como sus compañeros, tan jóvenes como él.