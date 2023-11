Central y un cierre de la fecha con sensaciones distintas

Godoy Cruz igualó en Junín e Instituto en Córdoba, ambos 0 a 0. El primero de esos resultados no le vino bien a Central, el otro sí.

Los dos partidos que cerraron la 13ª y penúltima fecha de la Copa de la Liga tuvieron un especial interés para Central. Uno, el de la otra zona, porque era vital para la Copa Libertadores. Y el otro, el de la zona propia, para la clasificación a cuartos de final del torneo doméstico. El primero no le resultó bueno, aunque pudo ser peor, ya que empató Godoy Cruz con Sarmiento (aún no se salvó del descenso) 0 a 0. Y el restante también fue 0 a 0 en Córdoba, entre Instituto y Barracas Central, y le vino bien así la gloria no lo superó en la tabla de la zona A.