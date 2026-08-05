Central y Newell's ya tienen árbitros para los partidos de la cuarta fecha del Clausura El Canalla recibirá a Aldosivi este viernes en el Gigante de Arroyito, mientras que la Lepra visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela, donde nunca ganó 5 de agosto 2026 · 11:11hs

Pablo Echavarría y Álvaro Carranza son los árbitros designados para Central y Newell's.

Rosario Central y Newell's disputarán la cuarta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional este fin de semana y ya conocen a los árbitros de sus respectivos partidos. El Canalla abrirá la jornada el viernes ante Aldosivi en Arroyito, mientras que la Lepra visitará a Defensa y Justicia el domingo.

Con el impulso de la victoria ante River en el Monumental, el equipo de Jorge Almirón buscará su primer triunfo como local en el campeonato, tras el empate sin goles ante Racing de la semana pasada. Además, el conjunto auriazul tendrá seis días de descanso antes de enfrentar a Corinthians en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por su parte, los dirigidos por Frank Darío Kudelka vienen de un apasionante empate 2 a 2 ante Boca en el Coloso, pero tendrán por delante una visita más que complicada para el Rojinegro: Florencio Varela. Desde el ascenso del Halcón en 2014, Newell's nunca pudo ganar en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, con siete derrotas y apenas un empate en 2025.

Quiénes serán los árbitros de Central y Newell's El partido del Canalla ante el Tiburón en el Gigante de Arroyito tendrá a Pablo Echavarría como encargado de impartir justicia. La última vez que lo dirigió fue en marzo de este año, en la derrota de Central por 2 a 0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza. En el historial, sumó seis victorias, nueve empates y once derrotas con este árbitro.

>> Leer más: Campaz no se entrenó con el plantel de Central, a la espera de su venta a México En tanto, la Lepra tendrá al juez Álvaro Carranza como principal para su visita a Defensa y Justicia del próximo domingo. Cabe destacar que este árbitro hizo su debut en la primera división en abril de este año y será apenas su sexto partido en la categoría, el primero en el que dirigirá a Newell's. Las ternas de Central y Newell's para la cuarta fecha Viernes 7 de agosto 19.30 Rosario Central – Aldosivi Árbitro: Pablo Echavarría Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal VAR: Fernando Espinoza AVAR: Mauro Ramos Errasti >> Leer más: Thomas Ríos: "Hacía bastante que esperaba esta oportunidad en Newell's" Domingo 9 de agosto 17.45 Defensa y Justicia – Newell's Árbitro: Álvaro Carranza Árbitro asistente 1: José Castelli Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca VAR: José Carreras AVAR: Gerardo Lencina