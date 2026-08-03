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La agenda de partidos de Central y Newell's en agosto, antes del clásico rosarino

El Canalla y la Lepra ya conocen su cronograma de todo el mes, con la programación de las fechas 4, 5, 6 y 7 del torneo Clausura 2026

3 de agosto 2026 · 11:50hs
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Central y Newells tienen confirmada la programación de sus partidos durante agosto.

Leonardo Vincenti / La Capital

Central y Newell's tienen confirmada la programación de sus partidos durante agosto.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la programación completa de las fechas 4, 5, 6 y 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. Por eso, Central y Newell's ya conocen cómo será su cronograma de partidos durante todo agosto, antes del clásico que se disputará en el Gigante de Arroyito a comienzos de septiembre.

El Canalla logró su primera victoria en el campeonato este domingo como visitante ante River e intentará seguir por el mismo camino durante las próximas semanas, en las que también afrontará los dos partidos de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians de Brasil.

La Lepra, por su parte, se quedó con un punto tras el empate frente a Boca en el Coloso, pero sigue sumando puntos valiosos para alejarse del fondo de la tabla de posiciones. Durante este mes, tendrá dos partidos claves por la pelea en la zona baja.

El cronograma de Central

  • Torneo Clausura, fecha 4: vs. Aldosivi (Local), viernes 7 de agosto a las 19.30.
  • Copa Libertadores, octavos de final, partido de ida: vs. Corinthians (Local), jueves 13 de agosto a las 21.30.
  • Torneo Clausura, fecha 5: vs. Barracas Central (Visitante), domingo 16 de agosto a las 20.15.
  • Copa Libertadores, octavos de final, partido de vuelta: vs. Corinthians (Visitante), jueves 20 de agosto a las 21.30.
  • Torneo Clausura, fecha 6: vs. Talleres (Visitante), lunes 24 de agosto a las 21.15.
  • Torneo Clausura, fecha 7: vs. Gimnasia (Local), sábado 29 de agosto a las 17.
Di María se trepa a la montonera canalla, que celebra el gran triunfo de Central en el Monumental ante River.

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>> Leer más: Jorge Almirón: "Son los partidos que hay que ganar y Central lo hizo"

La agenda de Newell's

  • Torneo Clausura, fecha 4: vs. Defensa y Justicia (Visitante), domingo 9 de agosto a las 17.45.
  • Torneo Clausura, fecha 5: vs. Deportivo Riestra (Local), sábado 15 de agosto a las 19.
  • Torneo Clausura, fecha 6: vs. Banfield (Local), sábado 22 de agosto a las 21.
  • Torneo Clausura, fecha 7: vs. Estudiantes (Visitante), lunes 31 de agosto a las 19.
Luca Regiardo festeja el segundo de Newell's que pudo ser de la victoria. Después Boca lo empató.

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Central vs. Newell's en Arroyito

El clásico rosarino entre Central y Newell's se jugará el primer fin de semana de septiembre, en principio el domingo 6 de ese mes, en el Gigante de Arroyito, por la fecha 8 del torneo Clausura.

>> Leer más: Frank Kudelka: "Hoy Newell's compite de igual a igual con cualquiera"

El duelo entre canallas y leprosos será el único partido interzonal de la fecha justo a mitad de campeonato, por lo que puede ser un momento bisagra para ambos equipos hacia la segunda parte del torneo.

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