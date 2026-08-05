Central sumó otro pasajero: Alan Rodríguez se convirtió en nuevo refuerzo

El volante, que llega proveniente de Inter de Porto Alegre, sorteó primero la revisión médica y en la noche del martes firmó el contrato en la sede canalla

Tras su arribo a Rosario, Alan Rodríguez se convirtió en nuevo refuerzo de Central , después de haber cumplido con el requisito de la revisión médica. La misma la realizó en la tarde de este martes y ya en horas de la noche se dirigió a la sede de calle Mitre para rubricar el vínculo con el Canalla .

Se sabía que la confirmación podía aparecer en cualquier momento por parte del club y sucedió en las primeras horas de este miércoles, con el posteo característico de parte del club, dándole la bienvenida al futbolista.

De esta manera, Rodríguez se transformó en el quinto refuerzo canalla en este mercado de pases, en el que ya habían llegado Sebastián Zaracho, Axel Werner, Franco Cervi y Tomás Badaloni .

El futbolista uruguayo que llega proveniente de Inter de Porto Algre (a préstamo por un año y con opción de compra) se inició en Defensor Sporting , pasó por Boston River y en el fútbol argentino vistió la camiseta de Argentinos Juniors entre 2022 y 2024.

Alan Rodríguez ya es refuerzo de Rosario Central



El volante uruguayo llega procedente de Internacional de Porto Alegre. https://t.co/eTxItRPX63



¡Bienvenido a Central, Alan! pic.twitter.com/uIfaHaysfD — Rosario Central (@RosarioCentral) August 5, 2026

>>Leer más: Central acelera negociaciones por un lateral de Boca que jugó con Messi en Inter Miami

Se trata de un futbolista capaz de cumplir más de una función. Puede jugar como doble cinco, pero también como interno y hasta más abierto, y por cualquiera de las bandas. Esa polifuncionalidad fue lo que motivó el interés de Central, especialmente del técnico Jorge Almirón.

Lo que nadie puede asegurar es que con la llegada de Rodríguez, más la posibilidad de que también se sume Marcelo Weigandt, el Canalla detenga su búsqueda en materia de refuerzos. Por ahí alguien más llega.