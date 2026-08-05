Jaminton Campaz no se baja del caballo: se mantiene en la postura de no entrenarse

El colombiano estuvo presente en el predio de Arroyo Seco, pero por segundo día consecutivo no trabajó. Presiona a Central para ser transferido

Jaminton Campaz hizo una apuesta fuerte en esto de no entrenarse con el plantel. El problema continúa con el colombiano.

La tormenta que Jaminton Campaz desató en Central en la mañana del martes estuvo lejos de disiparse. El colombiano otra vez decidió no entrenar este miércoles, por lo que lleva dos días sin trabajar. Presiona así al club para que lo transfiera a América de México .

Hasta el momento Central no se expresó sobre la situación de Campaz y tampoco es seguro que vaya a hacerlo, pero puertas adentro dle club sin dudas se analizará qué medida tomar con el futbolista, a quien prácticamente ya habría que descartar para el partido del viernes ante Aldosivi.

Campaz decidió ponerse en el centro de la escena y lo logró con creces. Es que en Arroyito hoy no se habla de otra cosa más que de la actitud que asumió el futbolista colombiano.

Este miércoles por la mañana Campaz otra vez fue al predio de Arroyo Seco, pero no se entrenó. Repitió así lo que había hecho un día antes, para sorpresa de todos en Central.

Campaz movió la primera pieza

El Bicho movió la primera ficha justamente el martes por la mañana, cuando llegó al predio de Arroyo Seco acompañado de su representante y le informó al técnico Jorge Almirón que no iba a entrenar porque su deseo era que el club lo transfiriera a América.

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Ese día ya se sabía que la institución azteca había hecho una oferta formal por el colombiano. Nunca se conoció de manera oficial la cifra realizada por los mexicanos. Hay quienes afirman que ronda los seis millones de dólares.

Campaz lleva tres años y medio vistiendo la camiseta de Central. En ese tiempo logró dos títulos con el Canalla. Héctor Rio / La Capital

A Central nunca le terminó de convencer la cifra. Y no sólo eso, sino que en el club comenzaron a poner en dudas la posibilidad de desprenderse de uno de los futbolistas más importantes del plantel en un momento tan particular, con la serie de octavos de final de la Copa Libertadores de América a la vista, frente a Corinthians de Brasil.

La presión del Bicho

Campaz se sintió con la capacidad de presionar para forzar su salida del club de manera inmediata. Por eso la decisión de no entrenar ni martes ni miércoles.

Cuando el conflicto se desató, rápidamente trascendió que Central había descartado el ofrecimiento de América. Quizá haya margen para una nueva negociación, pero sin dudas debe ser acompañada por una oferta económica mejorada.

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Desde México informan que para contratar a Campaz, el club del Distrito Federal de México debía concretar la venta de Brian Rodríguez, que está frenada. Su destino iba a ser Cruzeiro, pero el club brasileño finalmente se bajó de la negociación. Esto, está claro, es un tema que compete pura y exclusivamente a América, aunque en cierta forma puede tener consecuencias en el tema Campaz.

Central venía trabajando en una posible venta

Central viene trabajando en una posible venta de Campaz y desde hace días se sabía que el club con el estaba negociando era América. Es más, en el medio se supo hubo una búsqueda por parte de Central de un refuerzo en esa posición por si el Bicho emigraba.

Pero el ofrecimiento de América está lejos de las pretensiones económicas de Central y por eso rechazo de la propuesta. Del lado de Campaz, indudablemente la sensación es otra: el futbolista entiende que el club de Arroyito está obligado a transferirlo y por eso tomó la decisión de presionar.

Campaz generó un clima hostil en Central en la previa del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. Leonardo Vincenti / La Capital

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Es una decisión nada menor, porque ya lleva dos días de ausencia en los entrenamientos, justamente después de un triunfo ante River que trajo mucha tranquilidad en Arroyito. El colombiano incluso se retiró del Monumental haciendo un video en el que afirmó: "Vamos a ser campeones".

Una apuesta fuerte

Dos días después de pronunciar esa frase, lo que hizo fue ir a Arroyo Seco, aunque solo para informarle al técnico que no iba a entrenar. Y este miércoles sucedió algo similar. Marcó presencia en el predio, pero se mantuvo al margen de la práctica.

Es un día más de convulsión en un Central que se prepara para el partido ante Aldosivi en el que seguramente Campaz no estará. La incógnita es qué sucederá el jueves 13 de agosto, cuando el Canalla reciba a Corinthians por la Copa Libertadores.