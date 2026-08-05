El Plan de la Mariposa volvió a Rosario antes de su show en Metropolitano

A pocos días de su presentación, en diálogo con el programa "Sobremesa", Santiago Andersen habló sobre el presente de la banda

Después de un año marcado por giras y presentaciones en distintos países, El Plan de la Mariposa regresó a Rosario. En diálogo con el programa "Sobremesa", de Brindis TV, Santiago Andersen habló sobre el presente de la banda, el crecimiento que experimentó el grupo y su nuevo álbum.

La banda combina rock, funk, psicodelia y música celta, incorporando instrumentos poco convencionales dentro del género, como el violín y el acordeón, se presentará por primera vez en e l Metropolitano de Rosario el próximo 15 de agosto , a las 21. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Turbo Entrada, en las boleterías de Turbo Entrada (Mitre 737) y en las del Metropolitano.

Además, hace tan solo días lanzaron su nueva canción , “El cantar de los anzuelos”, que propone una mirada emotiva sobre la toma de decisiones frente a lo inevitable del paso del tiempo.

El Plan de la Mariposa en Brindis TV

En la previa a su show en Metropolitano, un miembro de la banda estuvo presente en el programa del canal de streaming Brindis Tv "Sobremesa", conducido por Juan Nemirovsky, Male Contreras y Mati Suleimen.

Santiago Andersen, violinista de la banda, reflexionó sobre cómo es ser parte una banda junto a sus hermanos. “La dinámica familiar se extiende a la dinámica de laburo. Somos amigos que viajamos y vamos compartiendo la música. más que interferir, es una ventaja. Contamos con que tenemos mucha confianza, una educación de base que nos hace poner el foco en los mismos lugares”, dijo.

Cabe remarcar que, de los 7 integrantes de la banda, 5 son hermanos. En esa misma línea, agregó: “Somos originalmente de Necochea y cuando vinimos a Buenos Aires, estuvimos como 10 años conviviendo. Hubo una continuación de la vida familiar a la vida musical que hubo que ir afilando y ajustando la dinámica. Es una gran tribu.”

‘El Plan’ inició su 2026 con shows en Mar Del Plata, Pinamar, el Festival Isoca y Cosquín Rock de Córdoba y Uruguay. Fueron galardonados con el Premio Estrella de Mar en la categoría «Rock» por su show en el Bendu Arena de Mar del Plata. Pero, ¿dónde queda esa estatuilla? ¿Van rotando la ‘custodia’ del premio? Ante esa pregunta, Santiago respondió: “La tenemos en el cuartel general, en el templo”, refiriéndose a la casa acondicionada como estudio de grabación que tiene la banda.

Asimismo, el violinista adelantó que están trabajando en un álbum nuevo. En estos momentos, se encuentran buscando el ensamble, armando "el vestido" de las canciones, como lo nombra Santiago. Este trabajo se consagraría como el séptimo disco de estudio de los necochences.

Frente la pregunta "¿a qué huele la banda?", Anderesen respondió: “Huele a sal marina”. En ese sentido, sumó que en sus giras por la ciudad, suelen recurrir a los planes sobre la costanera: “vamos a la costanera a comer un pescadito, si tenemos suerte, vamos a dar una vuelta en barquito”. Y agregó: “Tener este trabajo es un privilegio muy grande, te permite conocer muchos lugares, muchas personas, vas a haciendo algo que te divierte, te apasiona.”