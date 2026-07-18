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Central y los refuerzos que faltan: en qué puestos se intentan acelerar las negociaciones

El Canalla ya calienta motores para el debut en el torneo Clausura y a Jorge Almirón le faltan algunos nombres nuevos de cara a un semestre exigente

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

18 de julio 2026 · 15:09hs
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Jorge Almirón tiene la base del semestre pasado

Marcelo Bustamante / La Capital

Jorge Almirón tiene la base del semestre pasado, pero aguarda por la llegada de algunos refuerzos más en Central.

Con el inicio del torneo Clausura a la vuelta de la esquina, en Central deberían aparecer novedades en el tema refuerzos. Hay un par de puestos más por cubrir, que siempre estuvieron en la mira, pero que todavía no fueron resueltos. Hay intenciones de acelerar por algunos de ellos.

La búsqueda está orientada a la contratación de un volante de juego, otro por derecha y un extremo por ese sector. En estos días se intentará avanzar por algunos de ellos para que el entrenador Jorge Almirón tenga, cuanto antes, más herramientas a disposición.

A priori, esos puestos se cubrirán en la medida que haya opciones valederas desde lo futbolístico, que sirvan para potenciar la base que ya hay y, por supuesto, que encajen dentro del presupuesto.

Los que se fueron y los que llegaron

Se fue Carlos Quintana y llegó Sebastián Zaracho; se fue Alejo Veliz y apareció Tomás Badaloni; se fue Jorge Broun, pero volvió Axel Werner. Hasta ahí, los puestos en los que hubo bajas fueron cubiertos, pero en Central siempre estuvo la idea de reforzar algunos puestos más.

>> Leer más: Gesto mundial: Campaz recibió un mensaje de apoyo en Colombia antes de volver a Central

Tomás Badaloni, con la camiseta de Central, minutos después de firmar el contrato. Es uno de los refuerzos.

Tomás Badaloni, con la camiseta de Central, minutos después de firmar el contrato. Es uno de los refuerzos.

Hoy, por ejemplo, el Canalla se quedó sin una variante importante como lo era Enzo Giménez (fue vendido a Querétaro de México), quien básicamente era utilizado por Almirón de mitad de cancha hacia adelante.

Ese hueco aún no tiene reemplazo. Pero no sólo eso, sino que el paraguayo también era alternativa en el lateral derecho, donde hoy está Emanuel Coronel y, como opción, el juvenil Elías Verón, de apenas unos pocos minutos en primera.

>> Leer más: Central tiene 9: Tomás Badaloni firmó contrato y se transformó en el tercer refuerzo canalla

En Central aguardan por otra cara nueva

Se espera que este mismo fin de semana o en los primeros días de la semana entrante, aparezca algún otro refuerzo en Arroyito. Todos los cañones están apuntados a que sea un volante ofensivo.

Por lo pronto, el plantel se entrenó este sábado y así lo hará hasta el miércoles, día en que el grupo viajará a Córdoba para iniciar su camino en el torneo Clausura.

El Canalla debutará el jueves, como visitante, ante el último campeón del fútbol argentino: Belgrano. Después de ese primer partido exigente, el equipo de Almirón recibirá a Racing y visitará a River.

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