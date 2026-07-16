Cuándo espera Central la llegada de Jaminton Campaz para que se sume al plantel

El delantero canalla tuvo algunos días de licencia tras su participación en el Mundial. El Bicho vivió momentos feos por algunas amenazas que recibió

Jaminton Campaz ya trabajar con el plantel de Central desde este viernes. Almirón comenzará a evaluarlo de cara al debut.

Central está a días de ponerle punto final a la pretemporada y en esa recta final de la preparación, de cara al debut en el torneo Clausura ante Belgrano, hay una cara nueva que sumará, aunque conocida. Se trata de Jaminton Campaz , quien se reincorporará después de lo que fue su participación en el Mundial.

Campaz todavía no se sumó al plantel que conduce Jorge Almirón . Tiene previsto hacerlo este viernes, en el predio de Arroyo Seco. Lo poco que trascendió en Arroyito es que el delantero colombiano llegaba al país este jueves y que el paso siguiente es ponerse bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Cuando eso ocurra, Almirón tendrá el plantel prácticamente completo para trabajar con vista al primer partido el torneo, el próximo jueves en Córdoba frente al último campeón: Belgrano.

Por supuesto que el técnico canalla debe estar aguardando la llegada de algunos refuerzos más, pero la reincorporación de Campaz le permitirá contar ya con un futbolista que es, a todas luces, parte del equipo titular.

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Jaminton Campaz anotó ante Uzbekistán, en la fase de grupos. en Central lo esperan para este viernes.

La llegada tarde de Campaz se debió por su participación en el Mundial. Es que cuando la selección de Colombia fue eliminada por Suiza en los octavos de final, Central le dio al futbolista una semana de licencia.

Después, esos días de descanso no fueron del todo tranquilos para el tumaqueño, quien recibió algunas amenazas por redes sociales por una situación de gol malograda en ese encuentro contra lo suizos (en la definición por penales asumió el riego de patear y convirtió).

Voces de apoyo para Campaz

Eso provocó que aparecieran muchas voces de apoyo hacia el Bicho. Una de ellas fue la de Ángel Di María, quien le dedicó palabras muy sentidas por el mal momento que estaba atravesando. Tan alto escaló el tema que además de la descarga que hizo el propio Campaz en su cuenta de Instagram, la Federación Colombiana de Fútbol, inmediatamente solicitó a la "Fiscalía General de Colombia adelantar, con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos”.

En el partido ante Suiza, Campaz malogró una situación clara y por eso recibió amenazas que le hicieron vivir malos momentos.

Incluso hubo versiones que indicaron que después de ese partido contra Suiza, Campaz no regresó a Colombia con el resto de la delegación, sino que se quedó en otro lugar. En los varios partidos que jugó, el Bicho anotó un gol, frente a Uzbekistán, por la fase de grupos.

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El arribo a Argentina

Lo cierto es que el Bicho este jueves tenía previsto el arribo a Argentina para sumarse nuevamente al plantel de Central que en una semana iniciará su recorrido en el torneo Clausura.

Almirón tendrá unos pocos días para evaluarlo desde lo físico, pero sobre todo desde lo anímico. Desde lo futbolístico nadie tiene dudas de las condiciones del Bicho, por eso, si el técnico lo ve apto, seguramente formará parte de la delegación que viaje a Córdoba, con muchas chances de arrancar como titular.