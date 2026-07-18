Adiós a un emblema de la causa Malvinas: falleció el excombatiente Rubén Rada

El presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de Santa Fe tenía 63 años y era uno de los máximos referentes de la lucha por la soberanía argentina

El dirigente rosarino fue uno de los protagonistas del acto a 40 años de la guerra de Malvinas.

Hace apenas un par de días, una bandera de Malvinas en el Mundial 2026 volvió a poner en primer plano internacional el reclamo por la soberanía en las islas. En ese contexto, este sábado se confirmó una triste noticia por la muerte de Rubén Rada , un referente nacional entre los excombatientes de la guerra de 1982 .

El dirigente rosarino tenía 63 años y era el presidente de la Federación de Veteranos de Santa Fe . Previamente estuvo al frente de la principal organización a nivel nacional y tenía un sueño pendiente: volver a las islas con DNI en vez de presentar el pasaporte.

Durante mucho tiempo, Rada fue palabra autorizada para hablar del conflicto bélico y de todos los que afrontaron los soldados argentinos desde que volvieron derrotados del archipiélago. Hace poco más de un año, habló con La Capital y dejó en claro que todavía queda un largo camino por recorrer: "Somos personas que nos vamos a ir, un día no vamos a estar más. Por eso hacemos hincapié en la educación: la llama de la memoria la tiene que llevar adelante la educación argentina ".

El veterano rosarino fue a la guerra como parte del Regimiento de Infantería 4 del Ejército Argentino . Por entonces estaba apostado en la Triple Frontera y tenía apenas 18 años.

Después de aquella experiencia traumática, Rada fue uno de las voces más escuchaddas a la hora de analizar lo sucedido en Malvinas, los padecimientos de los veteranos y el significado de la soberanía en el Atlántico sur. De hecho, el año pasado encabezó un pedido para incluir esta declaración en la Constitución de Santa Fe, algo que finalmente quedó plasmado tras la reforma del año pasasdo.

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El gobernador Maximiliano Pullaro se refirió a la modificación de la Carta Magna provincial a la hora de despedir a Rada. "En ese artículo, que hoy existe, se encuentra el trabajo de toda tu vida", manifestó.

El funcionario también aludió a la reciente victoria de Argentina ante Inglaterra en la Copa del Mundo y la exhibición de una bandera de Malvinas en el estadio a pesar de la prohibición de los organizadores. En este sentido, comentó: "No tengo dudas de que esta semana fue muy importante para vos que a Malvinas querías volver con DNI y no con pasaporte".

La pelea por la soberanía argentina en Malvinas

Además de su rol institucional a nivel provincial, Rada supo ser el presidente de la Confederación de Combatientes. En 2025 reinvindicó el papel que tienen quienes pelearon en las islas y señaló: "Tenemos un capital muy importante, que es el pueblo. En cada ciudad, en cada pueblo a lo largo y ancho de la Argentina, la gente saldrá a la calle a acompañar a su soldados".

"La memoria está intacta, no muere. Es como lo que pasó con el 24 de marzo: el 2 de abril no se toca. Nosotros nos sentimos resguardados en el pueblo”, aseveró el veterano rosarino hace un año en un reportaje.

Rada remarcó entonces que "la lucha continúa y una parte muy importante de esa lucha es continuar el camino, sembrando". Al igual que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el presidente de la federación dio cuenta de una verdad ineludible: la memoria del conflicto bélico y el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas debe pasar a las siguientes generaciones. Por eso, el rol del aula y las instituciones educativas en general se les presenta como una aliada innegable.

"Hacemos muchas charlas en las escuelas y vemos Malvinas en los jóvenes. Pero, además tiene que convertirse en una materia que se dé todos los años, debe estar incorporada en los planes de estudio. Porque los pibes tienen sed de Malvinas, preguntan, quieren saber. Ellos saben, no son tontos. Saben lo que es Malvinas", afirmó Rada.