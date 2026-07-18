La Capital | Ovación | España

Antes de la final, la prensa de España se deshizo en elogios hacia Scaloni por un noble gesto

El entrenador argentino palpitó el choque definitorio del Mundial 2026 y enfrentó a los periodistas europeos, que destacaron su empatía

18 de julio 2026 · 17:18hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lionel Scaloni enfrentó a la prensa de España en la previa de la final del Mundial 2026

Foto: AP / Stephanie Scarbrough

Lionel Scaloni enfrentó a la prensa de España en la previa de la final del Mundial 2026

Lionel Scaloni está a horas de disputar una nueva final de un Mundial de fútbol. En un torneo particular para la selección argentina y el cuerpo técnico, el entrenador tiene el desafío de cortar el maleficio de los campeones del mundo, que desde 1962 no se repiten en ediciones consecutivas. En este contexto, la prensa de España pidió entrevistarlo y el nacido en Pujato accedió sin reparos, lo que generó elogios por parte de los periodistas.

Este viernes, la Fifa organizó las conferencias de prensa de cara a la final que el domingo, desde las 16, enfrentará a Argentina y a España. Scaloni y Emiliano "Dibu" Martínez dieron el presente por la albiceleste, mientras que el entrenador Luis de la Fuente y el capitán Rodrigo Hernández Cascante, conocido como "Rodri", representaron a La Roja.

Tras las preguntas en la conferencia, se habilitó la zona mixta donde los cuatro protagonistas enfrentaron los micrófonos de todos los periodistas. A la hora de cruzarse con los medios de España, Scaloni tuvo un gesto que fue destacado por la prensa. "Por gente como este señor (por Scaloni) uno se da cuenta de que la toxicidad de X no responde a la vida real", escribió Javier Valle, periodista de Dazn, señal deportiva.

El elogio de la prensa española

Tras la conferencia de prensa, Scaloni pasó por la zona mixta. Allí, como suele suceder, los medios se encolumnan detrás de la bandera o idioma, aunque esta vez el español dominaba las consultas.

>> Leer más: El día que el árbitro de Argentina-España estaba "en el lugar y con las personas equivocadas" y terminó preso

Fue así como los medios españoles se juntaron en un sector y vieron pasar al técnico argentino. Dubitativos de la respuesta del DT, pidieron por tener declaraciones exclusivas para el país europeo, a lo que el de Pujato dijo: "Por supuesto que les respondo".

"Así de mejete (simpático) nos contestó Scaloni sabiendo que éramos prensa española", comentó Valle a través de su cuenta de X. Sorprendido por el comportamiento del argentino, el periodista español de deshizo en elogios: "Sinceramente, un tipo de 10. Educado, con clase y con mucha empatía. Algo que cada vez es más raro de ver en la vida en general. Hombre que sabe de la importancia de lo que viene, pero con un don para relativizar y no pasarnos de rosca. Es fútbol".

Aunque el duelo entre argentinos y españoles vaya encendiendo los motores de la pasión, el gesto de Scaloni para la prensa ibérica llevó a una reflexión a Valle: "En fin, siento que se ha generado un ruido que jamás me hubiese imaginado entre España y Argentina, pero por gente como este señor uno se da cuenta de que la toxicidad de esta red social no responde a la vida real".

Scaloni en conferencia

Lionel Scaloni y el Dibu Martínez dieron la última conferencia de prensa antes de la final del Mundial entre Argentina y España. Los mismos que lo hicieron en la previa del desenlace con Francia en Qatar, dieron su punto de visita, mientras un rato antes con Lionel Messi asistió con ellos a un evento organizado por la Fifa. "El sobreestudio de un rival no creo que esté de más, lo importante es pasarle la información justa al jugador", dijo Scaloni, quien agregó que "uno trata de empaparse de todo sobre el rival".

"Hay jugadores que no están al cien por cien. Veremos cómo están ellos para definir el equipo", afirmó.

En base a su análisis, el entrenador planteó: "Las dos selecciones basan todo en la pelota, en eso nos parecemos mucho, y eso buscaremos. España ha ido de menos a más y seguramente el último partido será el mejor de todos, como lo hicieron con Francia".

En tanto, dijo: "Al fútbol se juega con la pelota. Yo no era bueno con la pelota y sufría a los jugadores que lo hacen bien. Si tenés un equipo físico y que encima jueguen bien, es difícil. Creo que los dos encontramos una forma de jugar bastante clara, pero no desmerezco a ninguna otra que no hay podido llegar a la final".

>>Leer más: Scaloni vs. De la Fuente: la amistad entre un alumno y su profesor que definirá el Mundial

Respecto a Luis de la Fuente, técnico de España, aseguró: "Siempre tuvo la palabra justa, yo era muy inquieto y le preguntaba mucho. Siempre fue un gran tipo y lo aprecio mucho".

Por último habló de la figura de La Roja, Lamine Yamal, y afirmó que "es un patrimonio del fútbol y tiene un montón para dar. Le va a dar muchas alegrías a España, esperemos que el domingo no". Ante la pregunta de la prensa sobre qué va a hacer con él la selección argentina, dijo, entre risas: "Ojalá se quede en la habitación".

Noticias relacionadas
Una de las atajadas de Dibu Martínez en el Mundial 2026. ¿Se retirará de la selección si consigue su segundo título?

"Si ganamos el segundo Mundial, me retiro": ¿cumplirá Dibu Martínez lo que dijo antes de la Copa del Mundo?

Ambas selecciones utilizarán su tradicional indumentaria titular para el encuentro en el MetLife Stadium

Argentina y España ya saben con qué camisetas jugarán la final del Mundial 2026

África Guzmán, directora del Ballet Estable del Teatro Colón, fue repudiada en redes por celebrar con una bandera de España en el escenario

La directora del Ballet del Teatro Colón festejó con una bandera española y hubo repudio

la casa blanca confirmo que trump estara presente en la final entre argentina y espana

La Casa Blanca confirmó que Trump estará presente en la final entre Argentina y España

Ver comentarios

Las más leídas

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Desmantelan el estadio de Tiro Federal: la historia épica detrás de un nuevo espacio público

Desmantelan el estadio de Tiro Federal: la historia épica detrás de un nuevo espacio público

Newells y una igualdad en cero para llegar entre dudas al torneo Clausura

Newell's y una igualdad en cero para llegar entre dudas al torneo Clausura

Lo último

Última práctica mundialista de Messi, el once de la final y el futuro de Scaloni

Última práctica mundialista de Messi, el once de la final y el futuro de Scaloni

Los Pumas jugaron con la camiseta de la selección del 86 pero perdieron con Inglaterra en polémico final

Los Pumas jugaron con la camiseta de la selección del 86 pero perdieron con Inglaterra en polémico final

Las aerolíneas suben posiciones en el ranking de reclamos de usuarios en Santa Fe

Las aerolíneas suben posiciones en el ranking de reclamos de usuarios en Santa Fe

Las aerolíneas suben posiciones en el ranking de reclamos de usuarios en Santa Fe

Desplazaron a las denuncias por incumplimiento de garantías de electrodomésticos e indumentaria, según el informe semestral de la Dirección de Defensa del Consumidor

Las aerolíneas suben posiciones en el ranking de reclamos de usuarios en Santa Fe
Última práctica mundialista de Messi, el once de la final y el futuro de Scaloni

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Última práctica mundialista de Messi, el once de la final y el futuro de Scaloni

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado, una de ellas embarazada
Policiales

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado, una de ellas embarazada

La política argentina también palpita la gran final del Mundial 2026

Por Javier Felcaro
Política

La política argentina también palpita la gran final del Mundial 2026

La despedida de un héroe de Malvinas: la provincia organiza el velatorio de Rubén Rada
La Ciudad

La despedida de un héroe de Malvinas: la provincia organiza el velatorio de Rubén Rada

Chau humedad: cuándo llegan las lluvias a Rosario que darán paso a la vuelta del frío
La Ciudad

Chau humedad: cuándo llegan las lluvias a Rosario que darán paso a la vuelta del frío

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Desmantelan el estadio de Tiro Federal: la historia épica detrás de un nuevo espacio público

Desmantelan el estadio de Tiro Federal: la historia épica detrás de un nuevo espacio público

Newells y una igualdad en cero para llegar entre dudas al torneo Clausura

Newell's y una igualdad en cero para llegar entre dudas al torneo Clausura

Cautela en la UNR frente al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias

Cautela en la UNR frente al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias

Ovación
Los Pumas jugaron con la camiseta de la selección del 86 pero perdieron con Inglaterra en polémico final
Ovación

Los Pumas jugaron con la camiseta de la selección del 86 pero perdieron con Inglaterra en polémico final

Los Pumas jugaron con la camiseta de la selección del 86 pero perdieron con Inglaterra en polémico final

Los Pumas jugaron con la camiseta de la selección del 86 pero perdieron con Inglaterra en polémico final

Top 14 de la Urba: Atlético del Rosario no logra sortear el temporal y perdió ante Los Matreros

Top 14 de la Urba: Atlético del Rosario no logra sortear el temporal y perdió ante Los Matreros

Newells necesita un mediocampista ofensivo y está al caer un conocido de Kudelka

Newell's necesita un mediocampista ofensivo y está al caer un conocido de Kudelka

Policiales
Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado, una de ellas embarazada
Policiales

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado, una de ellas embarazada

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja en una discusión

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja en una discusión

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes

Imputaron por tentativa de homicidio al preso que se fugó de una comisaría en barrio Ludueña

Imputaron por tentativa de homicidio al preso que se fugó de una comisaría en barrio Ludueña

La Ciudad
Las aerolíneas suben posiciones en el ranking de reclamos de usuarios en Santa Fe
La Ciudad

Las aerolíneas suben posiciones en el ranking de reclamos de usuarios en Santa Fe

Chau humedad: cuándo llegan las lluvias a Rosario que darán paso a la vuelta del frío

Chau humedad: cuándo llegan las lluvias a Rosario que darán paso a la vuelta del frío

Rosarinos en España palpitan el partido: A más de uno no le molesta que Argentina gane

Rosarinos en España palpitan el partido: "A más de uno no le molesta que Argentina gane"

La despedida de un héroe de Malvinas: la provincia organiza el velatorio de Rubén Rada

La despedida de un héroe de Malvinas: la provincia organiza el velatorio de Rubén Rada

El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación
Política

El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años por una promesa
La Ciudad

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años por una promesa

Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses para una escapada diferente

Por Redaccion Comercial
Turismo

Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses para una escapada diferente

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026
Ovación

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

El lunes podría ser feriado por el regreso de la selección y se retrasaría el inicio del Clausura
Ovación

El lunes podría ser feriado por el regreso de la selección y se retrasaría el inicio del Clausura

La industria provincial volvió a caer en mayo y profundiza su declive
Economía

La industria provincial volvió a caer en mayo y profundiza su declive

Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

Por Fermín Sanchez Duque
La Ciudad

Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina
La Ciudad

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina

Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña
La Ciudad

Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña

El humo invade Nueva York antes de la final del Mundial : qué puede pasar con el partido
Ovación

El humo invade Nueva York antes de la final del Mundial : qué puede pasar con el partido

¿Quién mató a Eduardo Trasante? El misterio sigue a seis años del crimen del exconcejal
Policiales

¿Quién mató a Eduardo Trasante? El misterio sigue a seis años del crimen del exconcejal

El video viral de Messi haciendo jueguitos en el Coloso al ritmo de Marado, Marado
Ovación

El video viral de Messi haciendo jueguitos en el Coloso al ritmo de "Marado, Marado"

La directora del Ballet del Teatro Colón festejó con una bandera española y hubo repudio
Zoom

La directora del Ballet del Teatro Colón festejó con una bandera española y hubo repudio

Prohibición judicial inédita: una joven no podrá salir a festejar tras la final del Mundial
La Región

Prohibición judicial inédita: una joven no podrá salir a festejar tras la final del Mundial

Estados Unidos eliminó a Rosario del alerta de viajes para turismo
La Ciudad

Estados Unidos eliminó a Rosario del alerta de viajes para turismo

Mundial 2026: cómo son los exclusivos anillos que recibirá por primera vez el campeón del mundo
Ovación

Mundial 2026: cómo son los exclusivos anillos que recibirá por primera vez el campeón del mundo

Rosario suma una unidad móvil y médicos para asistir a personas en situación de calle
La Ciudad

Rosario suma una unidad móvil y médicos para asistir a personas en situación de calle

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente
Policiales

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina
La Ciudad

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas
Policiales

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas