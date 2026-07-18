Antes de la final, la prensa de España se deshizo en elogios hacia Scaloni por un noble gesto

Lionel Scaloni está a horas de disputar una nueva final de un Mundial de fútbol. En un torneo particular para la selección argentina y el cuerpo técnico, el entrenador tiene el desafío de cortar el maleficio de los campeones del mundo, que desde 1962 no se repiten en ediciones consecutivas. En este contexto, la prensa de España pidió entrevistarlo y el nacido en Pujato accedió sin reparos , lo que generó elogios por parte de los periodistas.

Este viernes, la Fifa organizó las conferencias de prensa de cara a la final que el domingo, desde las 16, enfrentará a Argentina y a España. Scaloni y Emiliano "Dibu" Martínez dieron el presente por la albiceleste, mientras que el entrenador Luis de la Fuente y el capitán Rodrigo Hernández Cascante, conocido como "Rodri", representaron a La Roja.

Tras las preguntas en la conferencia, se habilitó la zona mixta donde los cuatro protagonistas enfrentaron los micrófonos de todos los periodistas. A la hora de cruzarse con los medios de España, Scaloni tuvo un gesto que fue destacado por la prensa. "Por gente como este señor (por Scaloni) uno se da cuenta de que la toxicidad de X no responde a la vida real", escribió Javier Valle, periodista de Dazn, señal deportiva.

Tras la conferencia de prensa, Scaloni pasó por la zona mixta. Allí, como suele suceder, los medios se encolumnan detrás de la bandera o idioma, aunque esta vez el español dominaba las consultas.

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Fue así como los medios españoles se juntaron en un sector y vieron pasar al técnico argentino. Dubitativos de la respuesta del DT, pidieron por tener declaraciones exclusivas para el país europeo, a lo que el de Pujato dijo: "Por supuesto que les respondo".

"Así de mejete (simpático) nos contestó Scaloni sabiendo que éramos prensa española", comentó Valle a través de su cuenta de X. Sorprendido por el comportamiento del argentino, el periodista español de deshizo en elogios: "Sinceramente, un tipo de 10. Educado, con clase y con mucha empatía. Algo que cada vez es más raro de ver en la vida en general. Hombre que sabe de la importancia de lo que viene, pero con un don para relativizar y no pasarnos de rosca. Es fútbol".

Así de majete nos contestó Scaloni sabiendo que éramos prensa española: ‘Por supuesto que les respondo’, nos dijo. Sinceramente, un tipo de 10. Educado, con clase y con mucha empatía. Algo que cada vez es más raro de ver en la vida en general. Hombre que sabe de la importancia… https://t.co/GcArdVNaQh — Javier Valle (@javivalle17) July 18, 2026

Aunque el duelo entre argentinos y españoles vaya encendiendo los motores de la pasión, el gesto de Scaloni para la prensa ibérica llevó a una reflexión a Valle: "En fin, siento que se ha generado un ruido que jamás me hubiese imaginado entre España y Argentina, pero por gente como este señor uno se da cuenta de que la toxicidad de esta red social no responde a la vida real".

Scaloni en conferencia

Lionel Scaloni y el Dibu Martínez dieron la última conferencia de prensa antes de la final del Mundial entre Argentina y España. Los mismos que lo hicieron en la previa del desenlace con Francia en Qatar, dieron su punto de visita, mientras un rato antes con Lionel Messi asistió con ellos a un evento organizado por la Fifa. "El sobreestudio de un rival no creo que esté de más, lo importante es pasarle la información justa al jugador", dijo Scaloni, quien agregó que "uno trata de empaparse de todo sobre el rival".

"Hay jugadores que no están al cien por cien. Veremos cómo están ellos para definir el equipo", afirmó.

En base a su análisis, el entrenador planteó: "Las dos selecciones basan todo en la pelota, en eso nos parecemos mucho, y eso buscaremos. España ha ido de menos a más y seguramente el último partido será el mejor de todos, como lo hicieron con Francia".

En tanto, dijo: "Al fútbol se juega con la pelota. Yo no era bueno con la pelota y sufría a los jugadores que lo hacen bien. Si tenés un equipo físico y que encima jueguen bien, es difícil. Creo que los dos encontramos una forma de jugar bastante clara, pero no desmerezco a ninguna otra que no hay podido llegar a la final".

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Respecto a Luis de la Fuente, técnico de España, aseguró: "Siempre tuvo la palabra justa, yo era muy inquieto y le preguntaba mucho. Siempre fue un gran tipo y lo aprecio mucho".

Por último habló de la figura de La Roja, Lamine Yamal, y afirmó que "es un patrimonio del fútbol y tiene un montón para dar. Le va a dar muchas alegrías a España, esperemos que el domingo no". Ante la pregunta de la prensa sobre qué va a hacer con él la selección argentina, dijo, entre risas: "Ojalá se quede en la habitación".