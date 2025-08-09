Central visita a Atlético en Tucumán con el apoyo de sus hinchas y la figura rutilante de Di María

Juegan a las 20.45 un partido en el que los canallas quieren dejar atrás la pálida imagen que entregaron ante San Martín en su último cotejo.

No es un partido más el que van a jugar esta noche desde las 20.45 en Tucumán los primeros equipos de Rosario Central y Atlético de esa provincia por la cuarta fecha del Clausura 2025 bajo el arbitraje de Fernando Echenique.

Para los canallas porque, una vez más con sus hinchas en una tribuna, tienen una buena posibilidad de volver a la senda del triunfo después de lo que fue el pálido empate ante San Martín de San Juan en Gigante de Arroyito en su última presentación.

Además, en la tierra donde el 9 de julio de 1916 el Congreso de Tucumán declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata de España y de cualquier otra dominación extranjera, marcando así el nacimiento de la Argentina como nación independiente, el equipo de Ariel Holan, debe liberarse de las ataduras que tuvo en estos tres capítulos del torneo en la generación de juego, y mejorar su nivel.

Aunque ,claro: hoy por hoy, los 40 puntos logrados en 2025 ponen a Central como el equipo más productivo del año y ese es un dato que pesa mucho más que cualquier análisis subjetivo.

El imán de Di María

En tanto, para Atlético Tucumán, que si bien está enfocado en sumar de a tres ante su gente y no ser el pato de la boda, la presencia de Ángel Di María genera un imán especial no solo en la institución decana sino en toda la provincia.

No es un dato menor, según apuntaba el historiador y directivo decano, Silvio Nava, que Di María será el octavo jugador en la historia, que luego de ser campeón mundial, en presentarse en el estadio José Fierro.

Los primeros Pelé, Zito, Coutinho, Pepe y Gilmar, quienes en 1966 jugaron en el estadio de Atlético Tucumán tras ser campeones mundiales en 1962 en Chile. Luego, en 1980, Mario Kempes, campeón con la selección argentina en 1978, disputó un amistoso en Tucumán vistiendo la camiseta de Valencia.

Hasta jugó Trezeguet

Finalmente, David Trezeguet, quien levantó la Copa del Mundo con Francia en la competición que estos organizaron en su país en 1998, vino al Estadio Monumental del Jardín de la República, para jugar con River en 2021.

A esta lista hay que sumar a Diego Maradona, quien en 1979, luego de ser campeón en el Mundial Juvenil de Japón, llegó para jugar por los puntos con Argentinos Juniors. Mientras que en 1992, seis años después de brillar en México 1986, Pelusa disputó en Tucumán un amistoso a beneficio.

Holan y el doble cinco

En cuanto a los equipos, Ariel Holan estaría dispuesto a romper el doble 5 en la mitad de la cancha, compuesto por Franco Ibarra y Federico Navarro. El primero saldría del equipo. Una apuesta arriesgada, con la que el Profesor quiere buscar variantes para que Central no se transforme en un equipo monótono.

Alejo Veliz tiene la necesidad de gritar su primer gol tras su regreso luego de una primera etapa exitosa. En el banco como alternativas en ese puesto están Enzo Copetti y Fabricio Oviedo, quien regresó del fútbol suizo. Los que no están son Agustín Módica y Santiago López, quienes se recuperan de sus lesiones.

Pusineri repite el equipo preferido

Lucas Pusineri la tiene más clara porque pondría los mismos nombres que eliminaron a Boca de la Copa Argentina. El DT no guardaría nada de cara al partido ante Newell’s en Salta por la copa nacional el próximo miércoles 13 de agosto.

En la previa, el partido tiene además un condimento extra, ya que estarán frente a frente un Atlético al que le va muy bien de local contra un Central que suele tener buenos rendimientos de visitante. Y en esa condición jugarán esta noche ambos equipos.

Central hoy se presenta en Tucumán. Di María tendrá todas luces una vez más, pero hay un partido de fútbol que otorga tres puntos y en el que todos quieren ganar.

Formaciones

Atlético Tucumán: M. Mansilla; M. Villa, M. Ortíz, C. Ferreira, M. Brizuela, I. Galván; A. Sánchez, K. Ortíz, L. Godoy; L. Díaz y M. Coronel.

DT: Lucas Pusineri 4-4-2

Central: J. Broun; E. Coronel, F. Mallo, C. Quintana y A. Sández; E. Giménez, F. Navarro e I. Malcorra; A. Di María, A. Veliz y J. Campaz.

DT: Ariel Holan 4-3-3

Hora y TV: 20.45 - TNT Sports

Estadio: José Fierro

Arbitro: Fernando Echenique