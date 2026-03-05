La Capital | Ovación | Central

En Central, Marco Ruben abre las alas pensando en el ansiado redebut con la camiseta canalla

Tras la lesión de Enzo Copetti, el goleador histórico de Arroyito quedó como principal alternativa a Alejo Veliz. Ya estuvo en el banco en el clásico

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

5 de marzo 2026 · 18:12hs
Marco Ruben

Celina Mutti Lovera / La Capital

Marco Ruben, en la entrada en calor antes del clásico. El goleador de Central estuvo en el banco, pero no ingresó.

Este jueves no trajo buenas noticias en Central, especialmente en lo que tiene que ver con el tema lesiones, ya que se confirmó que Ángel Di María tiene una contractura y que Enzo Copetti padece un desgarro en el aductor. Fideo está casi descartado para el choque ante Argentinos; el centrodelantero seguro es baja.

Estas lesiones sin dudas complican al entrenador Jorge Almirón, quien tendrá que trabajar para buscar alternativas, especialmente por el lado del campeón del mundo.

Pero este nuevo escenario a quien le abre una gran posibilidad es nada menos que a Marco Ruben. Es que el goleador histórico, recientemente incorporado tras su regreso a la actividad, queda como una de las principales alternativas a Alejo Veliz, hoy el 9 indiscutido del equipo canalla.

Marco Ruben, ya en el clásico

Otro futbolista que juega en ese puesto y que siempre fue tenido en cuenta por el técnico Almirón es Fabricio Oviedo, aunque en el clásico estuvo citado, pero no formó parte del banco de relevos. Ese puesto lo ocupó justamente Marco Ruben.

>>Leer más: Revolución Marco Ruben: la historia del inesperado regreso del goleador histórico de Central

Marco3
El regreso de Marco Ruben a Central sorprendió a todos. El goleador volvió para jugar con su amigo Ángel Di María.

El regreso de Marco Ruben a Central sorprendió a todos. El goleador volvió para jugar con su amigo Ángel Di María.

Ruben lleva un puñado de días trabajando junto al plantel luego de su regreso tras el retiro. No llega a las dos semanas de entrenamientos, pero pese a ello ya fue al banco en el clásico, aunque su presencia posiblemente haya sido por el peso de su nombre, más en un partido de semejante calibre.

Con Copetti afuera...

Lo cierto es que ahora la situación es otra. Con Copetti lesionado, el goleador histórico de Central en el profesionalismo parece un poco más cerca del redebut con la camiseta canalla. Dependerá, por supuesto, de cómo se encuentre desde lo físico y de la decisión que tome Almirón, pero hoy es Veliz titular y Marco primera alternativa.

Según sus propios compañeros, el delantero está muy bien físicamente, aunque lo que seguro le falta es ritmo de competencia, ya que hace desde diciembre de 2024 que no juega de manera oficial. Pero ese ritmo no irá adquiriendo no sólo en los entrenamientos, sino en los partidos.

>>Leer más: A Central, la hoja de ruta en el torneo Apertura lo está llevando por el camino correcto

Marco
Desde el cuerpo técnico y también los jugadores hablan de que Marco Ruben está muy bien desde lo físico.

Desde el cuerpo técnico y también los jugadores hablan de que Marco Ruben está muy bien desde lo físico.

"Está impecable el hijo de p..."

"A Marco lo veo igual que siempre, está flaco, bien físicamente. Está impecable el hijo de p... Desde el día que llegó empezó a entrenar normal con el equipo y me pone contento tenerlo de vuelta. Yo quería jugar con él de nuevo. La otra vez él volvió y yo no pude, pero ahora está bueno que se haya dado. Para mí es una alegría enorme”, declaró su gran amigo Ángel Di María, entre risas, tras la victoria canalla en La Plata contra Gimnasia.

Ese día en La Plata muy pocos imaginaban que algunos días después Marco Ruben pudiera ir al banco en el clásico. Pero fue lo que sucedió y ya ese solo hecho fue lo que lo puso un poco más cerca del regreso oficial.

Y ahora con esto de Copetti más todavía. Porque Veliz será el titular, siempre que el físico no le juegue una mala pasada, y detrás de él viene empujando el goleador histórico, peleándola junto a Oviedo. Hoy la sensación es que más temprano que tarde Marco Ruben estará nuevamente en cancha con la camiseta de Central.

Noticias relacionadas
Santiago Segovia, que ya forma parte del plantel profesional, sumó minutos en reserva.

La reserva de Central lo tenía, pero no pudo y fue empate contra Banfield

Jorge Almirón tiene varios días por delante para armar el mejor Central posible que irá a La Paternal.

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Eduardo Coudet asumió como DT de River. Central antes buscó repatriarlo.

"No vine a un cumpleaños": Coudet habló tras el "no" a Central y asumir en River

El Chacho Coudet fue anunciado como nuevo entrenador de River.

Los caminos de Coudet "se cruzaron" con River y el Chacho regresa al fútbol argentino

Ver comentarios

Las más leídas

El TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

El TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Arias

Lo último

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

El venadense que nunca se dio por vencido y ahora llegó al fútbol brasileño

El venadense que nunca se dio por vencido y ahora llegó al fútbol brasileño

Santa Fe va por su lugar en Vaca Muerta: busca que sus industrias se sumen al boom petrolero

Firmó con Neuquén un acuerdo de colaboración productiva. Puertos, ingenieros y adhesión al Rigi, algunas de las cartas que llevó la provincia
Santa Fe va por su lugar en Vaca Muerta: busca que sus industrias se sumen al boom petrolero

Por Gonzalo Santamaría
Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos
Economía

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca
Ovación

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero
Policiales

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi
POLICIALES

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Por Walter Palena

Ovación

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

El TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Arias

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Ovación
Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Por Walter Palena

Ovación

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

El venadense que nunca se dio por vencido y ahora llegó al fútbol brasileño

El venadense que nunca se dio por vencido y ahora llegó al fútbol brasileño

En Central, Marco Ruben abre las alas pensando en el ansiado redebut con la camiseta canalla

En Central, Marco Ruben abre las alas pensando en el ansiado redebut con la camiseta canalla

Policiales
Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi
POLICIALES

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario

La Ciudad
La hoja de ruta del oficialismo rosarino de cara a 2027

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

La hoja de ruta del oficialismo rosarino de cara a 2027

Mariano Romero: La Municipalidad está más preocupada en administrarse a sí mismo que en gobernar la ciudad

Mariano Romero: "La Municipalidad está más preocupada en administrarse a sí mismo que en gobernar la ciudad"

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

Schmuck: Rosario se levanta con orden y un Estado del lado de los vecinos

Schmuck: "Rosario se levanta con orden y un Estado del lado de los vecinos"

Ranking nacional de yerba 2025: las marcas más elegidas por los argentinos
Información General

Ranking nacional de yerba 2025: las marcas más elegidas por los argentinos

Paro docente: la provincia dijo que 87 % de los maestros llenó la declaración jurada
La Ciudad

Paro docente: la provincia dijo que 87 % de los maestros llenó la declaración jurada

Zona noroeste: sancionan a una empresa de volquetes por tirar basura
La ciudad

Zona noroeste: sancionan a una empresa de volquetes por tirar basura

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos
Información general

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar
La Ciudad

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo
Economía

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: hay una víctima mortal
La Región

Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: hay una víctima mortal

Construimos algo hermoso, dijo el hermano de Messi tras el debut de Leones FC

Por Lucas Vitantonio
Ovación

"Construimos algo hermoso", dijo el hermano de Messi tras el debut de Leones FC

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia
Ovación

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre
Economía

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán
POLICIALES

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos
Policiales

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial
la ciudad

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi
La Ciudad

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro
La Ciudad

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas
politica

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas

La provincia acusa versiones malintencionadas y ratifica aumentos a policías
La Ciudad

La provincia acusa versiones "malintencionadas" y ratifica aumentos a policías