En Central, Marco Ruben abre las alas pensando en el ansiado redebut con la camiseta canalla

Tras la lesión de Enzo Copetti, el goleador histórico de Arroyito quedó como principal alternativa a Alejo Veliz. Ya estuvo en el banco en el clásico

Marco Ruben, en la entrada en calor antes del clásico. El goleador de Central estuvo en el banco, pero no ingresó.

Este jueves no trajo buenas noticias en Central , especialmente en lo que tiene que ver con el tema lesiones, ya que se confirmó que Ángel Di María tiene una contractura y que Enzo Copetti padece un desgarro en el aductor. Fideo está casi descartado para el choque ante Argentinos; el centrodelantero seguro es baja.

Estas lesiones sin dudas complican al entrenador Jorge Almirón , quien tendrá que trabajar para buscar alternativas, especialmente por el lado del campeón del mundo.

Pero este nuevo escenario a quien le abre una gran posibilidad es nada menos que a Marco Ruben . Es que el goleador histórico, recientemente incorporado tras su regreso a la actividad, queda como una de las principales alternativas a Alejo Veliz , hoy el 9 indiscutido del equipo canalla.

Otro futbolista que juega en ese puesto y que siempre fue tenido en cuenta por el técnico Almirón es Fabricio Oviedo , aunque en el clásico estuvo citado, pero no formó parte del banco de relevos. Ese puesto lo ocupó justamente Marco Ruben .

Marco3 El regreso de Marco Ruben a Central sorprendió a todos. El goleador volvió para jugar con su amigo Ángel Di María.

Ruben lleva un puñado de días trabajando junto al plantel luego de su regreso tras el retiro. No llega a las dos semanas de entrenamientos, pero pese a ello ya fue al banco en el clásico, aunque su presencia posiblemente haya sido por el peso de su nombre, más en un partido de semejante calibre.

Con Copetti afuera...

Lo cierto es que ahora la situación es otra. Con Copetti lesionado, el goleador histórico de Central en el profesionalismo parece un poco más cerca del redebut con la camiseta canalla. Dependerá, por supuesto, de cómo se encuentre desde lo físico y de la decisión que tome Almirón, pero hoy es Veliz titular y Marco primera alternativa.

Según sus propios compañeros, el delantero está muy bien físicamente, aunque lo que seguro le falta es ritmo de competencia, ya que hace desde diciembre de 2024 que no juega de manera oficial. Pero ese ritmo no irá adquiriendo no sólo en los entrenamientos, sino en los partidos.

Marco Desde el cuerpo técnico y también los jugadores hablan de que Marco Ruben está muy bien desde lo físico. Celina Mutti Lovera / La Capital

"Está impecable el hijo de p..."

"A Marco lo veo igual que siempre, está flaco, bien físicamente. Está impecable el hijo de p... Desde el día que llegó empezó a entrenar normal con el equipo y me pone contento tenerlo de vuelta. Yo quería jugar con él de nuevo. La otra vez él volvió y yo no pude, pero ahora está bueno que se haya dado. Para mí es una alegría enorme”, declaró su gran amigo Ángel Di María, entre risas, tras la victoria canalla en La Plata contra Gimnasia.

Ese día en La Plata muy pocos imaginaban que algunos días después Marco Ruben pudiera ir al banco en el clásico. Pero fue lo que sucedió y ya ese solo hecho fue lo que lo puso un poco más cerca del regreso oficial.

Y ahora con esto de Copetti más todavía. Porque Veliz será el titular, siempre que el físico no le juegue una mala pasada, y detrás de él viene empujando el goleador histórico, peleándola junto a Oviedo. Hoy la sensación es que más temprano que tarde Marco Ruben estará nuevamente en cancha con la camiseta de Central.