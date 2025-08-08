Di María conmueve a Tucumán: el recibimiento al campeón del mundo según la mirada del ex-Central Diego Erroz

El secretario de Deportes de Tucumán, quien jugó en Central y en Atlético, habló sobre la llegada de Fideo al Jardín de la República

Diego Erroz jugó en Central entre 1998 y 2003, antes del debut de Di María.

Diego Erroz es actualmente el secretario de Deportes de Tucumán. Como jugador, entre otros equipos, vistió la camiseta tanto de Central como de Atlético Tucumán, y estará presente este sábado en la cancha cuando se enfrenten ambos equipos. La llegada de Di María a la provincia del norte argentino anticipa una fiesta deportiva.

El ex volante nacido en Berrotarán, provincia de Córdoba, protagonizó un hecho muy importante en la historia de Central, ya que convirtió en 2001 el penal definitorio ante América de Cali en Colombia , que depositó a los canallas en las semifinales de la Copa Libertadores, por primera y única vez en la historia.

Mientras que en el Decano tucumano dejó una gran huella: como futbolista, luego trabajando en las inferiores, como técnico y también manager . Desde hace tiempo se dedica a la gestión.

Hablar de Diego Erroz en Tucumán es palabra mayor. A los distintos actores que consultó La Capital cuando arribó al Jardín de la República sobre su labor en la Secretaría de Deportes, todos alabaron el trabajo que está haciendo, más que nada en la gran cantidad de eventos deportivos que generó en la provincia para los jóvenes.

De hecho, en Tucumán por estos días se está jugado el Campeonato Nacional Sub 16 de Selecciones, tanto en la rama masculina como femenina, con equipos de las 22 provincias y más de 600 jugadores. Por estos motivos la capacidad hotelera de San Miguel de Tucumán y zonas aledañas se encuentra al límite.

Diego Erroz sobre la visita de Di María a Tucumán

Cuando se le preguntó a Diego Erroz sobre la llegada de Di María a Tucumán, manifestó: “La provincia está conmovida por recibir a un campeón del mundo. Por eso por primera vez después de mucho tiempo se van a recibir visitantes. Atlético Tucumán permitió esto”.

Respecto a Di María, con los pies sobre la tierra, dijo: “Como futbolista entiendo y sé el lugar que ocupa, pero él viene a jugar un partido de fútbol. Si bien es uno de los embajadores nacionales en esta disciplina yo no quisiera molestarlo”.

“Estoy seguro de que lo van a recibir como se merece. Estamos muy contentos que venga a Tucumán. En Atlético se viene haciendo un pequeño acto antes de los partidos donde se iza la bandera el club y yo, al haber jugado en los dos equipos, algo de lo cual estoy muy orgulloso, fui convocado para hacerlo”, añadió Erroz.

Finalmente, expresó: “Va a ser la primera vez que lo voy a ver a Di María, porque cuando yo me fui de Central, él era muy chico. Más que un reconocimiento queremos verlo en la cancha competir, disfrutarlo en su mejor expresión y que sea una fiesta deportiva”.

Di Maria Central Gigante Celina Mutti Lovera / La Capital

Ficha de Diego Erroz en Central

Nombre completo : Erroz, Diego José

: Erroz, Diego José Apodo : Vasco

: Vasco Lugar y fecha de nacimiento : Berrotarán (provincia de Córdoba), 21 de septiembre de 1978

: Berrotarán (provincia de Córdoba), 21 de septiembre de 1978 Puesto : Mediocampista

: Mediocampista Debut oficial en Central : 11 de diciembre de 1998, vs. Belgrano de Córdoba 0-0 (V)

: 11 de diciembre de 1998, vs. Belgrano de Córdoba 0-0 (V) Último partido oficial en Central : 22 de febrero de 2003, vs. Lanús 1-0 (L)

: 22 de febrero de 2003, vs. Lanús 1-0 (L) Partidos jugados : 99 (37 PG-26 PE-36 PP) (Titular: 76-Entró: 23-Salió: 22)

: 99 (37 PG-26 PE-36 PP) (Titular: 76-Entró: 23-Salió: 22) Goles : 1

: 1 Penales ejecutados en definiciones : 1 (convertido)

: 1 (convertido) Asistencias de gol : 4

: 4 Expulsiones : 3

: 3 Etapas en el club: 1998-2003

image

Diego Erroz en el mediocampo canalla

Mediocampista central de inferiores que debutó de la mano de Edgardo Bauza en la última fecha del Torneo Apertura 1998. Entre 2000 y 2002 tuvo su mayor participación como titular, jugando torneos locales e internacionales.

Marcó un único gol con la casaca auriazul, a Belgrano, por la jornada final del Torneo Apertura 2000 con triunfo 4-1 en Córdoba. Además convirtió el último penal de la heroica definición ante América de Cali en Colombia por los cuartos de final de Copa Libertadores 2001 con el cual el canalla pasó a semis, torneo en el que fue titular en once de los doce partidos canallas.

Entre inferiores de AFA y reserva jugó 60 encuentros e hizo 2 goles desde 1998 (cuarta división) hasta 2003 (reserva).

Prosiguió en Tiro Federal (2003-04, 2005-07 y 2012), Almagro (2004-05), Atlético Tucumán (2007-11, campeón Torneo Argentino A 2007-08 y Primera B Nacional 2008-09) y Talleres de Córdoba (2011-12).

Se desempeñó como coordinador de fútbol en Atlético Tucumán hasta mediados 2021, cuando asumió el cargo de subsecretario de Deportes de la provincia tucumana.