Di María y Central revolucionaron la noche tucumana 24 horas antes del duelo con Atlético

El plantel auriazul llegó a Tucumán y tanto los hinchas canallas como los admiradores de Fideo recibieron con afecto a la delegación.

La presencia de Ángel Di María convocó a varios futboleros a juntarse en la esquina de Próspero Mena y Combate de Las Piedras, en una de las entradas que tiene el lujoso hotel en Tucumán que está parando Rosario Central desde esta noche de viernes para jugar el sábado con Atlético.

Varias historias merecen ser contadas. Como la de Marcelo y Thiago que faltando tres horas para que llegue el plantel auriazul, munidos de sus camisetas, estaban esperando dentro del hotel, jugando un partido en el metegol que está al lado de la pileta.

O la de Omar, que le confesó a La Capital que viajó solo en tren donde tuvo que soportar más de 24 horas de viaje, ya que salió el jueves a las 7 de mañana.

También se los vio a los hermanos Nahuel (18) y Priscila (16) quienes son tucumanos y heredaron la pasión canalla de parte de su padre, Rubén Olmos, quien integra la filial 19 de diciembre que Central tiene en Tucumán.

Leer más: Central en Tucumán: cómo será el celoso operativo de seguridad para recibir a más de 3.000 hinchas canallas

Llegada3 Leonardo Vincenti / La Capital

Furor por la llegada de Central

La Familia Torres, que son del Barrio Alejandro Heredia, llegaron exhibiendo orgullosos una bandera de Central que compraron cuando el equipo de Miguel Russo ganó la Copa de la Liga 2023. Si bien el chico de 14 años venía a verlo a Di María, su hermana de 11 años quería una foto con Alejo Veliz.

Además cuatro jugadores de la 7ma división de Atlético Tucumán, que el sábado recibirá a Vélez estuvieron para ver, aunque sea de lejos al ex referente de la selección.

Llegada4 Leonardo Vincenti / La Capital

Ya sobre la llegada del plantel Eugenio y su hizo Enzo, vestidos de Central desde los pies hasta la cabeza, se arrimaron a recibir al equipo de Holan. Eugenio se hizo de Central por un tío que era amigo de Angel Zof y del Lalo Bacas.

Con el correr de los minutos la gente que estaba en la entrada principal del hotel, al enterarse que iban a entrar por la parte trasera comenzó a llegar en gran número.

Gorros y banderas canallas en Tucumán

Leer más: Central en Tucumán: cómo será el celoso operativo de seguridad para recibir a más de 3.000 hinchas canallas

Incluso hasta un vendedor ambulante improvisó un puesto con gorros y banderas canallas para llevarse unos mangos en esta época de vacas flacas.

Llegada2 Leonardo Vincenti / La Capital

"No importa en que cancha juguemos, a la academia la sigo a dónde va", fue la primera canción de los hinchas, mientras la larga bandera de la Filial 19 de diciembre se desplegaba por delante de las vallas.

Hasta que a las 19.51 apareció el micro y los gritos de los hinchas auriazules sacudieron la tranquilidad del barrio.

El cuerpo técnico bajó primero y atrás lo hicieron los jugadores. Facundo Mallo, el Bicho Campaz y Fabricio Oviedo fueron los primeros en bajar. Hasta que apareció la figura de Di María, quien bajó entre los últimos solo por delante de Werner, Malcorra y Copetti. Allí los hinchas estallaron.

Fueron solo unos instantes ya que el plantel ingresó rápidamente hotel, pero para muchos fue un sueño cumplido ver al Fideo Di María.