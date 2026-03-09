La Capital | Ovación | final

Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

Los dos equipos más grandes de Mina Gerais se enfrentaron por la final del campeonato estadual en el estadio Mineirao. Hubo 23 expulsados

9 de marzo 2026 · 10:24hs
Los incidentes al final del partido entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

Los incidentes al final del partido entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

Cruzeiro derrotó por 1-0 a Atlético Mineiro en la final del campeonato estadual de Mina Gerais, disputado en el Mineirão. Sin embrago, el resultado deportivo terminó siendo anecdótico luego de la batalla campal que protagonizaron los jugadores, cuerpos técnicos y la policía, que obligó a finalizar el encuentro antes de lo previsto.

El conflicto comenzó en el último minuto de adición, cunado el arquero del Galo, Everson, atajó un remate en dos tiempos y se chocó con el delantero rival Christian en el área grande. Apenas se levantó, el portero fue a buscar al contrincante, lo empujó al piso e insultó fervorosamente, al punto que lo terminó golpeando con las dos rodillas en la cara.

Inmediatamente, los jugadores de "La Bestia Negra" salieron corriendo a increpar al guardameta y desencadenó en una gresca generalizada, entre futbolistas de ambos equipos. Luego, se sumaron miembros de los cuerpos técnicos, quienes intentaron calamar la situación sin demasiado éxito.

Las tensiones en el clásico fueron escalando y, lo que comenzó como un tumulto en el área del Mineiro, terminó con pleitos en todo el campo de juego. Uno de los jugadores involucrados fue el argentino Lucas Romero, quien arremetió con una patada contra el arquero Everson.

Embed

Además, otro de los protagonistas del escándalo fue Hulk. En primer lugar, el delantero le propinó una patada al mencionado mediocampista, lo que provocó la respuesta de su compañero Lucas Villalba, quien rápidamente atacó al prepotente atacante brasileño y le dio dos patadas voladoras.

Finalmente, la intervención de la Policía Militar y los guardias de seguridad disuadieron el conflicto para dar inicio a la ceremonia de premiación.

HC9KTLpXwAA9VOv

>> Leer más: Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

Tras la batalla campal: premiación, chicanas y sanciones

Una vez finalizada la batalla campal, los jugadores del Cruzeiro se acercaron al escenario montado en el centro del campo para levantar el trofeo del Campeonato Mineiro junto a su público. Luego, Kaio Jorge, el anotador del gol de la victoria, picanteó al clásico rival: "La próxima vez, el gobierno de Minas Gerais debería permitir la entrada sólo a los hinchas del Cruzeiro, porque no escuché a sus hinchas cantar en ningún momento".

Además, el delantero brasileño compartió diversos posteos en sus redes con chicanas hacia el Mineiro y el defensor Renan Lodi. Durante el pleito, el joven atacante le propinó una piña en la cara al arquero suplente del Galo, Gabriel Delfim.

WhatsApp Image 2026-03-09 at 09.37.26

Tras terminar los festejos, el árbitro Matheus Candançan comunicó las sanciones en la acta oficial del encuentro. Por un lado, los expulsados de Cruzeiro fueron: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Lucas Villalba, Kauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge).Mientras que del lado del Atlético Mineiro, los jugadores que vieron la tarjeta roja fueron: Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.

De este modo, el partido entre los dos equipos más prestigioso de Belo Horizonte será recordado por ser el que más tarjetas rojas tuvo en la historia del fútbol de Brasil.

Noticias relacionadas
La llegada de Frank Kudelka para ser el timón en medio de semejante tempestad parece ser una de las razones positivas para imaginar un horizonte mejor en Newells. 

En Newell's, nada de todo lo nuevo logró llevarse y enterrar lo viejo

Cristian Bonesso, de Leones FC, intenta atacar ante Central Ballester en la fecha pasada.

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Largada del GP de Australia, primera del año de la Fórmula 1 que tuvo a Franco Colapinto llegando en el 14º lugar.

Del 0 al 10, las calificaciones del GP de Australia de Fórmula 1

El presente futbolístico de Newells es una preocupación de todos los hinchas.

Newell's: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Ver comentarios

Las más leídas

Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Lo último

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1

Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

El mensaje intimidatorio en el barrio Ludueña es similar al que la policía encontró días atrás en otro colegio de la zona sur de Rosario. Suspendieron las clases

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás
Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal
Policiales

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

El gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen
Política

El gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario
La Ciudad

Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up
La Ciudad

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Newells: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Newell's: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Ovación
Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas
Ovación

Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

En Newells, nada de todo lo nuevo logró llevarse y enterrar lo viejo

En Newell's, nada de todo lo nuevo logró llevarse y enterrar lo viejo

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Policiales
Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal
Policiales

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

La Ciudad
Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up
La Ciudad

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario

Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado
La ciudad

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir
Ovación

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil
Información General

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil

Nueva búsqueda sin resultados del vuelo MH370 de Malaysia Airlines
Información General

Nueva búsqueda sin resultados del vuelo MH370 de Malaysia Airlines

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera
La Ciudad

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo
Ovación

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Policiales

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte
Política

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste
Policiales

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba
Información general

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario
La Ciudad

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo
La Región

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial
La Ciudad

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de extrema dureza
El Mundo

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump
Política

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente
La Ciudad

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Fijaron nuevas recompensas para atrapar a dos prófugos por homicidio
Policiales

Fijaron nuevas recompensas para atrapar a dos prófugos por homicidio

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes
La Ciudad

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado
Policiales

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado