Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

Los dos equipos más grandes de Mina Gerais se enfrentaron por la final del campeonato estadual en el estadio Mineirao. Hubo 23 expulsados

Cruzeiro derrotó por 1-0 a Atlético Mineiro en la final del campeonato estadual de Mina Gerais , disputado en el Mineirão. Sin embrago, el resultado deportivo terminó siendo anecdótico luego de la batalla campal que protagonizaron los jugadores, cuerpos técnicos y la policía, que obligó a finalizar el encuentro antes de lo previsto.

El conflicto comenzó en el último minuto de adición , cunado el arquero del Galo, Everson, atajó un remate en dos tiempos y se chocó con el delantero rival Christian en el área grande. Apenas se levantó, el portero fue a buscar al contrincante, lo empujó al piso e insultó fervorosamente , al punto que lo terminó golpeando con las dos rodillas en la cara.

Inmediatamente, los jugadores de "La Bestia Negra" salieron corriendo a increpar al guardameta y desencadenó en una gresca generalizada, entre futbolistas de ambos equipos. Luego, se sumaron miembros de los cuerpos técnicos , quienes intentaron calamar la situación sin demasiado éxito.

Las tensiones en el clásico fueron escalando y, lo que comenzó como un tumulto en el área del Mineiro, terminó con pleitos en todo el campo de juego. Uno de los jugadores involucrados fue el argentino Lucas Romero, quien arremetió con una patada contra el arquero Everson.

Además, otro de los protagonistas del escándalo fue Hulk. En primer lugar, el delantero le propinó una patada al mencionado mediocampista, lo que provocó la respuesta de su compañero Lucas Villalba, quien rápidamente atacó al prepotente atacante brasileño y le dio dos patadas voladoras.

Finalmente, la intervención de la Policía Militar y los guardias de seguridad disuadieron el conflicto para dar inicio a la ceremonia de premiación.

Tras la batalla campal: premiación, chicanas y sanciones

Una vez finalizada la batalla campal, los jugadores del Cruzeiro se acercaron al escenario montado en el centro del campo para levantar el trofeo del Campeonato Mineiro junto a su público. Luego, Kaio Jorge, el anotador del gol de la victoria, picanteó al clásico rival: "La próxima vez, el gobierno de Minas Gerais debería permitir la entrada sólo a los hinchas del Cruzeiro, porque no escuché a sus hinchas cantar en ningún momento".

Además, el delantero brasileño compartió diversos posteos en sus redes con chicanas hacia el Mineiro y el defensor Renan Lodi. Durante el pleito, el joven atacante le propinó una piña en la cara al arquero suplente del Galo, Gabriel Delfim.

Tras terminar los festejos, el árbitro Matheus Candançan comunicó las sanciones en la acta oficial del encuentro. Por un lado, los expulsados de Cruzeiro fueron: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Lucas Villalba, Kauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge).Mientras que del lado del Atlético Mineiro, los jugadores que vieron la tarjeta roja fueron: Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.

De este modo, el partido entre los dos equipos más prestigioso de Belo Horizonte será recordado por ser el que más tarjetas rojas tuvo en la historia del fútbol de Brasil.