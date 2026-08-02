El 62% de los argentinos tómo deuda para llegar a fin de mes

Un informe reveló que el 87,4% considera que los salarios siguen por detrás de la inflación y que el 61,9% se endeudó en el último semestre. En la mayoría de los casos, el crédito se destinó a cubrir gastos básicos

El 87,4% de los argentinos considera que su salario sigue perdiendo frente al aumento de los precios y el 61,9% tomó deuda durante los últimos seis meses. En más de la mitad de los casos, el financiamiento se utilizó para afrontar gastos esenciales, como alimentos, servicios y otras erogaciones básicas , según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora.

El relevamiento también refleja un cambio en la percepción sobre el mercado laboral. El 86,6% sostiene que un solo empleo ya no alcanza para llegar a fin de mes , una opinión que atraviesa distintos sectores sociales y políticos y evidencia el deterioro del poder adquisitivo.

A la vez, dos de cada tres argentinos aseguran que agotan sus ingresos antes o el mismo día 20 de cada mes. Apenas el 9,3% afirma que logra terminar el mes con capacidad de ahorro.

La situación es todavía más crítica entre los jóvenes. Entre quienes tienen entre 18 y 39 años, el 85,5% asegura quedarse sin dinero antes del día 20, mientras que entre las personas de 40 a 59 años ese porcentaje desciende al 60,6%.

El informe muestra que el crédito dejó de utilizarse principalmente para financiar consumo de largo plazo y pasó a cumplir una función de supervivencia en la economía de los hogares. Del 61,9% que tomó deuda en el último semestre, el 53,7% lo hizo porque sus ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos básicos. En contraste, apenas el 11,5% recurrió al financiamiento para comprar bienes durables.

También aparecen diferencias marcadas entre generaciones. Entre los jóvenes de 18 a 39 años, el 35,8% acudió a financieras o prestamistas informales, mientras que entre los mayores de 60 años esa proporción cae al 7%.

El endeudamiento, además, comienza a mostrar señales de tensión. Entre quienes contrajeron crédito, el 28,9% reconoce que le cuesta mucho afrontar las cuotas, el 12% ya registra atrasos y el 6,4% admite que directamente no puede pagar. En ese contexto, el 55% considera que las tasas de interés son tan elevadas que el crédito termina convirtiéndose en una trampa.

La inflación baja, pero la percepción no cambia

El estudio también revela una brecha entre la desaceleración de la inflación y la percepción de los consumidores. El 67,1% de los argentinos considera que el índice de inflación publicado por el Indec no refleja la evolución de los precios que observa en su vida cotidiana, mientras que solo el 29,6% dice confiar en las cifras oficiales.

Según el relevamiento, la percepción de deterioro económico continúa predominando pese a la baja del IPC, ya que la mejora de los indicadores macroeconómicos todavía no se traduce en una recuperación visible del poder de compra de los salarios.

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Al consultar sobre los principales problemas del país, la corrupción encabezó las respuestas con el 48,8% de las menciones, seguida por los ingresos y salarios (46,9%), la incertidumbre económica (41,6%), el desempleo (29,1%) y las tarifas de los servicios públicos (26,8%).

En conjunto, el informe refleja que, aunque la inflación perdió protagonismo como principal preocupación, el deterioro de los ingresos, la dificultad para llegar a fin de mes y el creciente endeudamiento continúan marcando la realidad económica de los hogares argentinos.