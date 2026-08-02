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Ya rige el aumento del peaje en la autopista Rosario-Santa Fe: cuáles son las nuevas tarifas

Desde este sábado entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario con un incremento del 33% para todas las categorías de vehículos

2 de agosto 2026 · 19:25hs
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El peaje de la autopista Rosario - Santa Fe aumentó aumentó un 33%. 

El peaje de la autopista Rosario - Santa Fe aumentó aumentó un 33%. 

Los conductores que circulan por la autopista provincial Rosario-Santa Fe comenzaron a pagar desde este sábado las nuevas tarifas de peaje, tras la entrada en vigencia del aumento del 33% dispuesto para todas las categorías de vehículos.

Con la actualización, los automóviles particulares (categoría 1) pasaron a abonar $4.000 en las cabinas de cobro manual. En tanto, quienes utilizan el sistema TelePASE continúan accediendo a un descuento del 20%, por lo que el valor final es de $3.200.

El nuevo esquema tarifario quedó establecido de la siguiente manera:

►Categoría 1 (automóviles): $4.000 (manual) / $3.200 (TelePASE).

►Categorías 2 y 3: $8.000 (manual) / $6.400 (TelePASE).

►Categoría 4: $16.000 (manual) / $12.800 (TelePASE).

►Categoría 5: $24.000 (manual) / $19.200 (TelePASE).

►Categoría 6: $28.000 (manual) / $22.400 (TelePASE).

>>Leer más: Renovarán las estaciones de servicio de la autopista Rosario-Santa Fe

Beneficios para TelePASE

A pesar del incremento, el sistema de cobro dinámico mantiene vigente el beneficio para los usuarios adheridos, quienes continúan pagando un 20% menos que la tarifa manual en todas las categorías.

Desde la concesión recordaron que el uso de TelePASE, además del descuento, permite agilizar el paso por las estaciones de peaje y reducir los tiempos de espera.

Obras y modernización

El incremento tarifario se produce en paralelo con el plan de modernización que impulsado por el gobierno provincial. Entre las principales intervenciones se encuentra la remodelación integral de las estaciones de servicio ubicadas en Arocena y Villa La Ribera, que no registraban obras de importancia desde hacía más de tres décadas.

Los trabajos contemplan la renovación de edificios, nuevos sanitarios, ampliación de los espacios gastronómicos, reemplazo de tanques de combustible e incorporación de cargadores para vehículos eléctricos. Además, la Provincia proyecta construir una tercera estación de servicio de categoría Black en el kilómetro 5, en las inmediaciones de Rosario.

En materia vial, también continúan las tareas de mantenimiento, conservación y desmalezado, junto con la incorporación de tecnología para optimizar la circulación. Tras finalizar la primera etapa del tercer carril entre Rosario y San Lorenzo, el Gobierno provincial anticipó que en las próximas semanas comenzarán las obras para extender esa infraestructura hasta Timbúes.

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“Lo que hoy le ocurre a Expreso Brío le puede pasar a cualquier empresa si no existen controles y responsabilidades. Por eso es importante defender el trabajo y garantizar que quienes cumplen durante años con su tarea reciban el trato que merecen cuando atraviesan una crisis”, concluyó.

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“Nadie se niega a pagar un buen servicio. Lo que no puede ocurrir es pagar peajes caros y seguir transitando por rutas destruidas”, resumió.

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