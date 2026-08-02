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Newell's y Boca tuvieron sus momentos y terminaron dividiendo en un emotivo partido

El equipo de Frank Kudelka regaló el primer tiempo y lo iba perdiendo, lo dio vuelta con actitud en el segundo y en su mejor momento Boca se lo empató

2 de agosto 2026 · 18:54hs
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Newells celebra. Empezó mal pero se lo dio vuelta a Boca.

Leo Vincenti

Newell's celebra. Empezó mal pero se lo dio vuelta a Boca.
Reinatti no puede en su estirada y será el gol de Ascacibar

Leo Vincenti

Reinatti no puede en su estirada y será el gol de Ascacibar, que le ponía justicia al marcador.
Facundo Guch maniobra en el mediocampo. Newells y un difícil compromiso ante Boca.

Leo Vincenti

Facundo Guch maniobra en el mediocampo. Newell's y un difícil compromiso ante Boca.

Newell's y Boca entregaron un emotivo partido en el Coloso del Parque e igualaron 2 a 2. El primer tiempo fue xeneize y lo iba ganando, pero el complemento era todo del conjunto de Frank Kudelka, que lo dio vuelta y parecía encaminado al triunfo, pero en su mejor momento se lo empataron.

>>Leer más: Newell's oficializó la llegada de un mediocampista y negocia por uno más

El minuto a minuto de Newell's y Boca

90' +(2). Flores solo ante Reinatti, la tiró desviado.

86' Centro de Blanco y remate en el palo de Aranda.

80'. GOL DE BOCA. Sacó Montero del arco, Flores le ganó fácil a Russo, pase a Aranda, toque sutil a Velasco y zurdazo a la red para el 2 a 2.

65'. Cambio en Newell's, ingresa Juan Ignacio Ramírez por Cóccaro.

59' GOL DE NEWELL'S. Cóccaro la recuperó ante Di Lollo, habilitó a Ríos, centro al medio y tremenda definición de primera de Regiardo.

53'. Amarilla para Regiardo.

52'. Tremendo zapatazo de Guch que salió muy cerca del palo izquierdo.

49'. GOL DE NEWELL'S. Guch remató al arco, Cóccaro interceptó el balón, amagó ante Paredes que resbaló y con preciso remate puso 1 a 1.

46'. En la primera llegada del segundo tiempo, Newell's llegó con el centro de Cóccaro y Ríos no pudo conectar.

45'+ (2). Cabezazo de Giannetti dentro del área, Di Lollo la sacó con la mano y el árbitro Merlos no cobró nada.

42'. El árbitro Andrés Merlos le muestra la amarilla a Lautaro Giannetti por una grosera falta a Leandro Paredes.

32'. Falta de Leonel Flores a Jerónimo Russo, que quedó tendido en el piso, salió y volvió a entrar.

29' GOL DE BOCA. centro de Villa desde la izquierda tras recuperación de Gorosito en la derecha y Ascacibar de cabeza puso el 1 a 0.

20' Centro de Villa y de arremetida Merentiel le pegó débil, Escobar la mandó al córner.

17', otra vez llegó Boca, centro de Flores, Merentiel con un tremendo cabezazo reventó el travesaño

3' llegó Boca, centro de Gorosito, Merentiel le pegó de primera y Reinatti reaccionó muy bien.

Frank Kudelka produjo modificaciones respeto al partido ante el Rojo. Lesionado Walter Nüñez, ingresó el pibe Thomas Rios, mientras que Matías Cóccaro reemplazó al Colo Ramírez y Jerónimo Russo a Martín Luciano.

Además, salió del equipo Bruno Cabrera para que entre Nicolás Goitea en la zaga central.

>>Leer más: Newell's vs. Boca por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Las estadísticas en el Coloso del Parque

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