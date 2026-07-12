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Central lanzó la venta de abonos, exclusivos para socios, para el próximo torneo Clausura

El club canalla dio a conocer el valor de los mismos, con habilitación sólo para los ocho partidos de la fase de grupo. No incluye playoffs y Libertadores

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

12 de julio 2026 · 17:48hs
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Amor por Central. La venta será exclusiva para socios y tendrán prioridad quienes deban renovar.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Amor por Central. La venta será exclusiva para socios y tendrán prioridad quienes deban renovar.

Rosario Central dio a conocer el cronograma de venta de los distintos abonos que pondrá a disposición de los socios desde este lunes 13 de julio. El expendio, como ocurre habitualmente, será exclusivo para socios. Y, en una primera etapa, habrá prioridad para los que quieran renovarlos.

El lunes 13, a partir de las 13, comenzará la renovación de abonos de cara al segundo semestre de este 2026. Dicho abono habilitará al socio que lo adquiera a presenciar en el Gigante un total de 8 partidos del torneo Clausura de este año. Ese abono no incluye ingresos a instancias de Playoffs del Clausura, ni de encuentros de Copa Conmebol Libertadores.

La renovación de los mismos finalizará el 18 de julio, a las 14. Superado ese plazo, se liberarán las ubicaciones no renovadas. La venta de abonos nuevos comenzará el lunes 20 de julio, a las 13. Y para acceder a la compra será necesario tener la cuota social al día.

Los valores de los nuevos abonos

Los valores para la renovación de abonos serán los siguientes: plateas, 284 mil pesos; preferenciales, 355 mil pesos; preferenciales C y D, 319.500 mil pesos; y populares, 104 mil pesos.

En tanto, para los que adquieran un abono nuevo, los valores serán los siguientes: plateas, 336 mil pesos; preferenciales, 420 mil pesos; preferenciales C y D, 378 mil pesos; y populares, 128 mil pesos.

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La figura de Ángel Di María sigue siendo un llamador importante para los hinchas de Central.

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Para pagar los abonos, habrá dos promociones bancarias: una con Macro, 6 cuotas sin interés (online y presencial); y otra con el Municipal, también de 6 cuotas sin interés (online y presencial). Mientras que para el resto de las entidades bancarias se mantendrá el valor del abono en un solo pago y habrá un 10 por ciento de recargo por pago de hasta 6 cuotas fijas.

Las populares, con cupos limitados

La venta de abonos a populares será con cupos limitados. El resto de la capacidad se de las dos cabeceras se ocupará mediante reserva sin cargo de localidades, para socios con cuota al día, partido tras partido como se realiza habitualmente.

Los socios vitalicios, menores hasta 17 años inclusive (en grupo familiar), jubilados y discapacitados, accederán a un 50% de descuento en el valor correspondiente. Este descuento estará disponible solo en plateas.

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Los menores deben abonar a partir de los 6 años inclusive. Y los socios jubilados deberán acreditar su condición para acceder al descuento de manera presencial o escribiendo a una línea de Whatsapp del club: 3412021889.

Modalidad y puntos de venta

En cuanto a las modalidades y puntos de venta, habrá varias opciones. Una de ellas será online, en la plataforma de venta de Sede Virtual, o con Link directo: https://rosariocentral.miclub.info/venta/index.php.

La compra también puede llevarse a cabo de manera presencial. Eso será de lunes a viernes de 10 a 18 horas en cuatro sitios diferentes: Guardería Náutica, sede Mitre 853, Tienda Zona Sur, y Tienda Ciudad Deportiva.

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