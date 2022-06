Central: a primera vista, al equipo le están faltando cosas

El estreno dejó en evidencia que el canalla necesita refuerzos y que mientras no lleguen no existe un plan de juego superador respecto al semestre anterior

Romero.jpg Nazareno Romero ingresó y se paró en el anillo central, junto a Yacob. Hizo un buen aporte en su debut. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Si con este equipo, Central no había podrido marcarle diferencia a un Sol de Mayo que milita en el Federal A, ¿por qué pensar que iba a estar capacitado para mostrar una versión superadora con apenas dos semanas más de trabajo? Por eso se vio lo que se vio.

Quizá no suene lo más conveniente que el entrenador haga público su fastidio porque los refuerzos no llegan, pero eso tiene que ver con el “modo” en el que se aborda el tema. Lo que no está mal es que piense que mientras no lleguen jugadores que inviten a un salto de calidad, la cuesta al canalla le será demasiado empinada.

Tarde o temprano se deberá asumir o dejará de oficiar como excusa la idea de que jugadores como Marco Ruben o Emiliano Vecchio no están más en el plantel. Porque a esta nueva historia este cuerpo técnico y este plantel deberán escribirla con lo que hay, o lo que quedó. Y lo que quedó es claramente poco, por eso el pensamiento de que la llegada es indispensable. Lo que desde estas páginas se dijo sobre que Central arrancaba con menos potencial, al menos frente a las posibilidades de recambio, se vio reflejado ya en este primer partido, donde frente a la contingencia de jugar con uno menos, el técnico en cierta forma se vio atado de pies y mano en el momento de pensar alternativas viables en medio de ese trámite en inferioridad numérica.

Somoza.jpg Somoza trabajó durante la pretemporada con este plantel, pero no logró que su equipo mejore. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

¿Cómo es eso? Simple. Somoza hizo un solo cambio (el ingreso de Nazareno Romero por Lucas Gamba), con la idea de armar dos líneas de cuatro y fortalecer el aspecto defensivo. Los por qué se ese solo retoque hay que buscarlos en la conformación del banco de suplentes, donde casi todos eran chicos con su primera experiencia en primera. Hubiese sido demasiado arriesgado acudir a jugadores como O’Connor, Oviedo, Iglesias o incluso el propio Chipi Frías (estaban también Velázquez, Torrent y e chico Kevin Silva). Los dos primeros fueron al banco por primera vez si los dos restantes tienen un puñadito de minutos en primera. Si eso no es falta de alternativas de recambio, cómo llamarlo.

Igual, pensar que con un par de caras nuevas Central va a jugar de una a otra cosa suena un tanto utópico. Y ahí entra a tallar otra de las grandes falencias de este equipo: el nivel de juego. Fue muy pobre lo que hizo el canalla en ese primer tiempo de 11 contra 11, en el que nunca le encontró la vuelta al partido, que careció de dinamismo, pero sobre todo de inteligencia frente a la apuesta de Lanús de tomarle bien a los receptores y obligar a que fueran los centrales loe encargados de romper líneas.

El Central del primer tiempo contra Lanús fue prácticamente el mismo que el de Sol de Mayo por Copa Argentina. Es decir, todas aquellas esperanzas que alguien pudo tejer en la previa, pensando que algo podía llegar a cambiar, quedaron en la nada.

Benitez.jpg Benítez cometió una falta descalificadora y dejó a Central con uno menos en el inicio del complemento. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Después, que Central se haya acomodado mejor que Lanús tras la expulsión de Benítez por supuesto habla de que hubo cierto mérito, que por supuesto merece ser destacado. Pero todo fue dentro de un contexto especial, que lejos estuvo de todo aquello que Somoza imaginó en la previa.

Bajo esas coordenadas transcurrió el debut de un Central que lo mejor que hizo fue sumar, pero que dejó en evidencia que necesita refuerzos y que, también, que mientras esos jugadores no lleguen por el momento no tiene una propuesta superadora a lo del semestre pasado.