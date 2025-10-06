Quién es el defensor que debutó en Central y fue recibido con una fiesta en el barrio

El entrerriano Ignacio Obando ingresó sobre el final por Campaz para su presentación oficial en primera división. "Es lo que buscaba desde chico. La camiseta es para mis padres", confesó

Ignacio Ovando en su barrio y el recibimiento especial que le dedicaron sus vecinos del barrio Tiro Suizo.

Los años de preparación, sacrificios y sueños muchas veces conducen hacia el destino buscado. Y en este caso tocó un domingo de octubre, en el Gigante de Arroyito y nada menos que frente a River. Los condimentos justos que seguramente Ignacio Ovando muchas veces pensó en su camino hacia el fútbol profesional y con la camiseta de Central. "Es algo que venía buscando desde chico . Gracias a Dios se me dio" , fueron las primeras palabras del defensor debutante en el Canalla y en su presentación oficial en el mundo mediático.

¿Quién es este juvenil que apareció en escena en el césped del estadio? Se trata de un marcador central que puede desempeñarse tanto por la derecha como por el sector izquierdo. Tiene 18 años y nació el 29 de junio de 2007 en Gualeguaychú (Entre Ríos). Y en la entidad Canalla fue fichado hace seis años, más precisamente en marzo de 2018. Llegó a la entidad de la mano de un coordinador que tuvo en su paso por Central Córdoba.

En enero de este año, Ovando fue elegido por Ariel Holan junto a otros juveniles para realizar la primera pretemporada en primera división. Y ahora le ganó la pulseada a Luca Raffin, defensor juvenil que ya hizo su debut en la máxima categoría en diciembre del año pasado y también ante el Millonario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1975020032498516240&partner=&hide_thread=false #TorneoBetano Clausura 2025 | 44'ST Último cambio en el Canalla: pic.twitter.com/3YRbWZf6sM — Rosario Central (@RosarioCentral) October 6, 2025

Holan lo mandó al ruedo

Este domingo 5 de octubre, Ovando fue llamado por Holan para que se preparara para ingresar. Iban noventa minutos y entró reemplazando a Jaminton Campaz con el fin de ayudar a sus compañeros a cerrar la victoria ante los Millonarios.

"El técnico me dijo que me pare de stopper por izquierda y que aguantemos el resultado", sostuvo el pibe que tuvo su presentación soñado y que viene de jugar 19 partidos en reserva y marcó un gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/a_lautaro1O/status/1975157350664450158&partner=&hide_thread=false Así lo recibieron a Nacho Ovando después de su debut en primera pic.twitter.com/mnoqLmjwNE — Lautaro Alvarez (@a_lautaro1O) October 6, 2025

La entendible emoción inundó el alma de Ovando, quien no sólo disfrutó a pleno su debut en el Canalla más allá de que fueron un puñado de segundos, sino que el después fue maravilloso. Es que el defensor fue recibido al grito de "Nacho, Nacho" en el barrio Tiro Suizo. La calle estaba cortada, plagada de vecinos con globos azules y amarillos y en el fondo humo de los mismos colores para darle una bienvenida tan inolvidable como su debut en primera división.

>>Leer más: Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

"¿La camiseta? Es para mis viejos, seguramente la pondrán en un cuadro", contó el marcador central sobre el regalo que le hará a su familia que lo acompañó a todos lados a lo largo de su recorrido por inferiores hasta este sueño hecho realidad. "Somos muy unidos, por suerte me acompañaron siempre a cada cancha que jugué", contó en alguna ocasión el defensor que empezará a tener minutos hasta la recuperación de Carlos Quintana.