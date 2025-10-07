La Capital | Información General | Triple femicidio

Quién es "El Loco David", el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela

Los investigadores lo identificaron como un vendedor de droga peruano vinculado con bandas narco del conurbano. Testigos lo ubican en el lugar del hecho

7 de octubre 2025 · 13:35hs
Las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela: Morena Verri (20 años)

Las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela: Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez

La investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela sumó un nuevo sospechoso: un hombre conocido como “El Loco David” o “Tarta”, señalado como el presunto autor material de los asesinatos.

Los fiscales y la policía sospechan que este hombre actuó como sicario contratado por “Pequeño J”, el narco autor intelectual del crimen detenido en Perú, para ejecutar los asesinatos que habrían sido parte de un ajuste de cuentas.

Según fuentes judiciales, “El Loco David” es un vendedor de droga peruano, de unos 45 años, radicado en la Villa 1-11-14 de Bajo Flores. Los investigadores lo vinculan con bandas narco que operan en la zona sur del conurbano bonaerense.

>> Leer más: Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco rosarina

Las declaraciones que llevaron a "El Loco David" como nuevo sospechoso

El apodo surgió tras las declaraciones de Víctor Sotacuro, uno de los nueve detenidos en la causa, y de su esposa, Mónica Débora Mujica, quienes declararon ante el fiscal Adrián Arribas. Sotacuro contó que lo había contratado como remisero, sin saber que estaba involucrado en un crimen.

“Cuando estoy llegando, veo que vienen caminando, eran David y dos muchachos”, declaró el remisero, situando el encuentro a unas 20 cuadras de la casa donde ocurrió el asesinato.

El testigo recordó que los tres hombres “venían mojados y embarrados”. Al principio creyó que “se habían peleado en una fiesta peruana”, pero notó que dos de ellos tenían la boca tapada y que “El Loco David”, que viajaba en el asiento delantero, actuaba de forma violenta. “Me dice ‘¿qué mirás sapo?, manejá y mirá para adelante’”, relató.

image (38)
La detención de Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia

La detención de Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia

Nuevas detenciones

Durante el trayecto, “Tarta” se quitó la ropa mojada y embarrada, la arrojó a un contenedor y quedó en calzoncillos dentro del auto, según el testimonio de Sotacuro. Al día siguiente, el remisero recibió $600.000 en efectivo por el viaje.

Otro dato clave fue el uso de una camioneta Chevrolet Tracker blanca, con patente clonada, que apareció incinerada horas después del crimen. Sotacuro aseguró que el vehículo pertenecía a “David”, quien le dijo que la había comprado pocos días antes, aunque luego se comprobó que era robada.

Estas dos nuevas detenciones se suman a las de “Pequeño J” y su mano derecha, Matías Ozorio, ambos capturados en Perú y éste último trasladado a la Argentina la semana pasada. También, permanecen arrestados Celeste Magalí González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Iara Ibarra y Maximiliano Parra.

