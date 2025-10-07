Dolor de cabeza para Gallardo: el gran problema de River que podría beneficiar a Central

Luego de la derrota 2-1 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, River atravesará una insólita situación este fin de semana , cuando el torneo Clausura coincidirá con la fecha Fifa y las convocatorias de selecciones limitarán a varios equipos. Por eso, Marcelo Gallardo deberá armar un rompecabezas para recibir a Sarmiento en el Monumental.

Esta fecha 12 del campeonato será una excepción, ya que habitualmente no se disputaban partidos de la primera división cuando había descanso por los partidos de la selección argentina. Esto afectará principalmente al Millonario, que además cuenta con varios futbolistas lesionados y suspendidos .

A raíz de esto, Gallardo deberá armar un once titular para enfrentar al conjunto de Junín con 15 jugadores que no estarán disponibles para el encuentro del próximo domingo 12 de octubre a las 19.15. Esto podría beneficiar a Central, quien pelea los primeros puestos de la tabla anual junto a Boca y River.

La plantilla millonaria estará severamente reducida y el entrenador se verá obligado a reorganizar el equipo para también cortar una racha de tres derrotas consecutivas en el Clausura.

“No está bueno que se juegue en fecha FIFA, somos el equipo que más perjudicado sale. Pero el calendario ya estaba así de antemano, lo que pensemos nosotros no importa. Jugaremos con un plantel diezmado por jugadores en selección y otros de expulsiones y lesiones. Hay que afrontar lo que venga”, expresó el Muñeco luego de la derrota frente al Canalla.

Los jugadores de River convocados a selecciones

En primer lugar, River es el equipo del fútbol argentino que mayor cantidad de jugadores aporta a la selección argentina, debido a que Lionel Scaloni citó a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lautaro Rivero para esta fecha de octubre en la que la Albiceleste tendrá dos amistosos en Estados Unidos.

A su vez, el Millonario también aporta futbolistas a otras selecciones sudamericanas, por lo que perderá a Juanfer Quintero y Kevin Castaño, quienes viajaron a Texas para participar de los amistosos de Colombia.

Los cinco futbolistas mencionados fueron titulares frente a Central el pasado domingo y no podrán estar presentes frente a Sarmiento, pero a ellos se les suma también Matías Galarza Fonda, quien ingresó desde el banco y viajará a Japón y Corea del Sur para representar a la selección de Paraguay.

Por otro lado, la lista de convocados a selecciones se amplía con Ian Subiabre, aunque el juvenil se marchó hace algunas semanas y ya estaba prevista su ausencia. El joven delantero integra el plantel de la selección argentina en el Mundial sub-20 que se está disputando en Chile. Cabe destacar que, en caso de que la Albiceleste caiga ante Nigeria en octavos de final este miércoles, podría llegar al país a tiempo para estar a disposición de Gallardo.

Los sancionados

Otro dolor de cabeza para el Muñeco en la última semana fueron los expulsados. En el partido frente a Deportivo Riestra de hace más de una semana, Maximiliano Salas vio la tarjeta roja tras un exceso verbal contra el árbitro, por lo que recibió dos fechas de suspensión y cumplió la primera ante Central.

El pasado domingo en Arroyito, Juan Portillo recibió dos tarjetas amarillas con menos de dos minutos de diferencia y dejó a su equipo con uno menos desde el primer tiempo. Debido a esta expulsión deberá cumplir la fecha de suspensión este fin de semana.

La enfermería del Millonario

Sin lugar a dudas las lesiones afectaron también al armado de River en las últimas semanas, con bajas sensibles y futbolistas entre algodones. Los tres que apuntan a volver pronto pero todavía no se confirmó su regreso para enfrentar a Sarmiento son Enzo Pérez, Sebastián Driussi y Maximiliano Meza.

Estos tres nombres de peso seguirían fuera de las canchas, pero aceleran su recuperación para solventar las ausencias que deberá reemplazar Gallardo.

Otros jugadores que atraviesan lesiones más prolongadas y tampoco están disponibles para el Muñeco son Germán Pezzella, Agustín Ruberto, Giorgio Costantini y Gonzalo “Pity” Martínez.