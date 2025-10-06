Malcorra vuela en Central: "Es la primera vez que me ovacionan, agradezco el cariño"

El Diez no sólo clavó un golazo para darle la victoria al Canalla ante River: a sus 38 años es uno de los jugadores más valiosos. "No le doy importancia a la edad", agregó

Vuela, vuela. Ignacio Malcorra ocupa una nueva función en el equipo. "Ariel Me pone de doble cinco y es una posición linda", sostuvo.

"Es la primera vez que me ovacionan y agradezco al hincha de Central por todo el cariño". Ignacio Malcorra le rompió el arco a Leandro Armani para anotar un golazo que llevó a Central a un nuevo triunfo en Arroyito , pero a la vez elevó la motivación Canalla. El 2 a 1 ante River no hizo otra cosa que explotar el Gigante por la actuación del equipo de Ariel Holan, aunque también los hinchas corearon el nombre del Diez como nunca antes había sucedido en su larga estadía en la entidad.

El Canalla estaba empatado en uno cuando a los 57' Malcorra entró de cara al arco y sacó un zurdazo letal imposible de detener por Armani. Ese tanto encaminó a los de Holan hacia el triunfo, la algarabía eterna y el reconocimiento a lo hecho por Nacho como nunca había sucedido, según sus propias palabras. "Uno trata de dar lo mejor y que el equipo gane", sintetizó el volante con la victoria consumada ante un Millonario que venía con el pecho inflado por el triunfo frente a Racing y clasificación a semifinales de la Copa Argentina.

Malcorra vivió uno de sus mejores momentos en el Gigante a los 86' cuando en el cartel de los cambios apareció su número e ingresó Federico Navarro. Ese fue el momento más esperado por cualquier jugador, no por dejar el campo de juego sino tener una aclamación única e inolvidable. Un instante único con mimos a alma.

"Ariel Me pone de doble cinco y es una posición linda, sobre todo por la idea de juego que tiene el equipo. Sabía que tenía que llegar más al borde del área y hoy (domingo) se me dio", sintetizó el volante que a sus 38 años sigue conservando un alto nivel de juego y siendo uno de los valores más importantes del equipo junto a Ángel Di María, Alejo Veliz y compañía. "No le doy importancia a la edad, me siento bien y trato de dar todo", agregó.

"Central está bien y hay que ir partido a partido. Todos los equipos son difíciles y hay mucha paridad", enfatizó el Diez con la cautela de la experiencia y teniendo en claro las dificultades en un campeonato argentino muchas veces polémico por los arbitrajes.

La "venganza" del Diez

Nacho Malcorra -al igual que otros compañeros- estuvo en el Gigante de Arroyito el jueves presenciando el encuentro entre River y Racing, donde el equipo de Marcelo Gallardo se impuso por 1 a 0 sobre su rival y dio el pase a las semifinales de la Copa Argentina.

El volante Canalla en un momento fue reconocido por un hincha Millonario y tuvo un divertido cruce de cargadas futboleras. Y este domingo Malcorra respondió no sólo con un golazo, sino con una victoria alentadora de cara al futuro.