La Copa Libertadores y la final por una estrella, a la puerta de las ilusiones de Central

El triunfo ante River asentó a Central en el primer puesto de la general y en las cinco fechas que faltan, más la pendiente, irá por dos objetivos de lujo.

Todo Central se abraza a la victoria, tras el golazo de Malcorra. Venció a River 2 a 1 y se encamina a Copa Libertadores y Supercopa Internacional.

Era un partido clave para las aspiraciones canallas de ir cerrando un gran año y Central obró en consecuencia, con una gran victoria sobre River por 2 a 1, después de arrancar perdiendo. Así se consolidó en la cima de la tabla general, con un partido pendiente y solo 5 fechas por delante. De terminar en esa posición conseguirá dos objetivos importantísimos: la clasificación a la copa continental más importante y la clasificación a una final por un título oficial.

Central quedó puntero solo de la tabla general con 53 puntos, 3 más que Boca que goleó a Newell’s y ahora 4 más que su vencido, River. Con tan poco por jugar, el equipo de Holan está clasificando a la Copa Libertadores y a la final de la Supercopa Internacional. Este trofeo que otorga una estrella, enfrenta al mejor de la tabla general del año con el campeón del Trofeo de Campeones, en el que se enfrentan los ganadores del Apertura y el Clausura.

El primero y segundo va directo a la Copa Libertadores, mientras que el 3º de la tabla general irá a las fase previa de los grupos. Es importante evitar esa instancia para que no pase lo de Boca en esta edición, donde perdió con Alianza Lima y no solo no entró a los grupos sino que tampoco fue derivado a la Copa Sudamericana. Se quedó sin nada en dos partidos.

Lo que le falta a Central, Boca y River

A Central le falta completar los 45 minutos ante Sarmiento en Junín (van 0 a 0), en fecha a definir, y además la visita a Vélez del próximo sábado (21.15), Platense en el Gigante, Instituto en Alta Córdoba, San Lorenzo en Arroyito e Independiente en Avellaneda.

Mientras, River recibirá a Sarmiento, visitará a Talleres, recibirá a Gimnasia, visitará a Boca y también a Vélez.

Y Boca visitará a Barracas Central, recibirá a Belgrano, visitará a Estudiantes, recibirá a River y a Tigre en la última.

Por supuesto, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra deben ser considerados en esta historia, sobre todo al Bicho que tocando a la puerta, pero ni Central ni River ni Boca los enfrentarán.