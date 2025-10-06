Central Córdoba ante Deportivo Español, la llave de cuartos que juega la ida el lunes

El DT de Central Córdoba, Daniel Teglia analizó el momento del equipo en la temporada y sobre el rival que enfrentará en la próxima instancia

Central Córdoba jugará ante Deportivo Español, el partido de ida por los cuartos de final del torneo Reducido de la Primera C, el próximo lunes 13, a las 15.30 , en el estadio Nueva España de Bajo Flores.

La revancha sería entre el sábado 18 o domingo 19 y todo dependerá cuando será programado, el encuentro entre Rosario Central y Platense por la Liga Profesional.

“Si, se confirmó que será el próximo lunes en Bajo Flores ante Deportivo Español, una cancha linda para jugar y seguir metido con el objetivo de lograr el ascenso a la Primera B. Hay que ir paso a paso, preparar el equipo en la semana para llegar de la mejor manera a la ida”, confió Daniel Teglia, uno de los entrenadores de Central Córdoba.

El técnico Charrúa se refirió a las victorias ante Juventud Unida y del rendimiento del plantel. “Hicimos dos partidos muy buenos y lo ganamos con justicia. En nuestra cancha regulamos el trámite, pudimos asegurar el resultado antes pero el equipo cumplió con todo lo que hablamos en el vestuario”, señaló Teglia.

Central Córdoba y su gran temporada

En el buen momento que está atravesando el Matador, el técnico destacó el rendimiento del plantel y Facundo Marín. “Los jugadores vienen cumpliendo una buena temporada, jugaron tres competencia a la vez y sus rendimientos están en alza. Y un párrafo aparte para Facundo Marín, quien llegó hace un año y medio al club, lo fuimos trabajando con el correr de los partidos se transformó en una pieza clave del equipo, es muy joven tiene mucho para aprender y por suerte Córdoba lo está disfrutando”, sostuvo Daniel Teglia.

Por último, Teglia resaltó el estado del Gabino y del apoyo de la gente. “Me siento muy feliz los trabajos que se siguen haciendo en el estadio día a día. Siempre le pedí a la gente que vengan a disfrutar de la instalaciones y no me equivoqué. Hoy el hincha dice presente acompaña al equipo y se siente a gusto con el club”, cerró.

