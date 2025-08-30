Central: Holan confirmó el equipo, con el ingreso de Santi López por Enzo Copetti

El entrenador canalla mueve una sola pieza, en la ofensiva, para visitar a Sarmiento, respecto a los once que vienen de ganar el clásico en el Gigante

Ariel Holan llegó a Junín esperanzado de que Central pueda volver a sumar de a tres, como en el cllásico.

Después de lo que fue el resonante triunfo en el clásico, Ariel Holan metió un retoque para visitar a Sarmiento, por eso el equipo de Central que jugará en Junín no será el mismo que el que viene de ganarle a Newell's en el Gigante de Arroyito .

El escenario que se le presentaba al entrenador canalla era el ideal: victoria en el clásico y una semana para trabajar con calma sin lesionados a los que prestarle atención o que significaran una baja.

No obstante, la posibilidad de repetir equipo no se dio y por eso la aparición de Santiago López en lugar de Enzo Copetti , por lo que habrá que esperar para ver cuál será la disposición táctica. Hay chances de que sea un 4-1-4-1.

Uno de los datos salientes con esta formación es que Franco Ibarra será como único volante de marca en el mediocampo, algo que Holan propuso ni más ni menos que en el último partido.

Santi López se mete en el equipo- La última vez que actuó como titular fue ante Lanús, por la segunda fecha.

Pero lo dicho, Santi López será uno de los integrantes en la ofensiva canalla y habrá que esperar que la pelota comience a rodar para ver por dónde se mueve.

En el fondo, hay banca para Juan Cruz Komar, quien viene de hacer un gran partido en el clásico. El central volverá a ser de la partida y otra vez Facundo Mallo aguardará en el banco de relevos.

Los once de Central

Los once de Central para visitar a Sarmiento son: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández; Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Santiago López y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.