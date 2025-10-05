La Capital | Ovación | Di María

El uno x uno de Central ante River: Di María y otra actuación para el aplauso

Fideo Di María participó en casi todas las jugadas de riesgo del Canalla. Estuvo intratable pelota al pie. Ibarra y Malcorra también se destacaron.

Elbio Evangeliste

Elbio Evangeliste

5 de octubre 2025
En el gran triunfo de Central sobre River, Ángel Di María volvió a hacer de las suyas. Demostró que su zurda y su cabeza está por encima de la media del fútbol argentino. Franco Ibarra hizo un golazo y fue clave. También Ignacio Malcorra, que volvió a convertir.

Los puntajes de Ovación

Jorge Broun 5,5: Poco que hacer en el gol, pero casi siempre entregó seguridad. Sin atajadas grandilocuentes, pero siempre atento.

Emanuel Coronel 5: Un primer tiempo apenas discreto, con aciertos y errores. Fue reemplazado en el entretiempo porque estaba amonestado y River se había quedado con uno menos.

Facundo Mallo 5,5: Fue de menos a más. Sufrió más en el primer tiempo, en el que no llegó al cierre de Borja en el gol de River. De a poco va tomando ritmo.

Juan C. Komar 5,5: Se le fue Borja en el gol millonario. Después ganó y perdió, pero siempre en ritmo ascendente. Cumplió.

Agustín Sández 6: Un primer tiempo más apagado, pero con mayor protagonismo en el segundo, sobre todo a la hora de colaborar en ofensiva.

Franco Ibarra 7,5: Un golazo en un momento clave. Después de eso algunas fallas pelota al pie, pero siempre mostró ubicación. Un muy buen partido.

Ignacio Malcorra 7,5: Otra vez se bancó el esfuerzo de la mitad de la cancha. Pero su gran aporte fue el gran gol que anotó para inclinar la balanza en favor del Canalla. Se fue ovacionado.

Gaspar Duarte 6: Incisivo en el primer tiempo. Varias veces sacó provecho de su velocidad, aunque le faltó terminación de jugada. Salió a los 10 del complemento.

Ángel Di María 8: Participó en casi todas las jugadas de riesgo de Central. En cuatro minutos hizo expulsar a Portillo y generó otras amarillas. Otra vez marcó la diferencia.

Jaminton Campaz 5,5: Estuvo cerca de convertir y se la sacó Armani. Tuvo pinceladas de fútbol, pero en el medio de eso un par de centros venenosos que pudieron terminar en gol.

Alejo Veliz 6: Exigió siempre, aunque no pudo hacer lo que más sabe: convertir. Se brindó siempre, aún con alguna molestia en el hombro.

Ingresaron en Central

Enzo Giménez 6,5: Entró metido y aportó mucho. Otra vez casi convierte de cabeza (la pelota dio en el palo). Defendió y se acopló bien cuando pasó al ataque.

Enzo Copetti 5,5: Le sacaron un remate en la línea y si bien no descolló fue otro de los que entró con muchas ganas.

Federico Navarro -: Ingresó para fortalecer el mediocampo y las intervenciones que tuvo fueron certeras.

Ignacio Ovando -: Entró en el final del partido. En la primera que tocó controló y metió una buena bocha larga para Di María.

Ariel Holan, el DT 7: Central logró un triunfo importatísimo, frente a un rival de fuste. Su equipo no la pasó bien al principio, pero supo darlo vuelta y lo hizo con convencimiento. El Canalla nunca se conformó y siempre fue por más.

