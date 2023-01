Central juega con el alternativo y se pega la vuelta

Los que no iniciaron ante Universidad Católica enfrentarán este domingo a la mañana (9.30) al también muletto de Palestino que dirige Vitamina Sánchez. De allí al aeropuerto y el retorno a Rosario.

Miguel Russo y todo su cuerpo técnico llegaron a Chile con la intención de que la mayoría de los jugadores sumen minutos de fútbol, pero está claro que después de los tres amistosos disputados no todos pudieron cumplir con eso, por eso la importancia del encuentro, mucho más informal, de la mañana de este domingo contra Palestino, en el que tendrán la posibilidad de jugar aquellos que lo hicieron poco. El DT hasta este sábado a la noche no tenía definido qué equipo iba a poner en cancha, pero había muchas chances de que fuera la base de los once que enfrentaron a los titulares, que en el último entrenamiento el técnico probó para enfrentar a Universidad Católica.