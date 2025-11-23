El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

En el ingreso de los planteles al campo de juego los jugadores de Central fueron recibidos de espalda por sus colegas de Estudiantes. Un papelón

Los jugadores de Central fueron recibidos de espaldas por los de Estudiantes en el pasillo para agasajar al campeón.

Luego del título de Central como campeón de la Liga 2025, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó que este domingo debía haber un reconocimiento al equipo de Ariel Holan . Como es habitual, los consagrados saldrían al campo de juego mediante un pasillo entre los jugadores visitantes, en este caso Estudiantes , y niños escoltas. Pero se dio un papelón porque los jugadores del Pincha hicieron el pasillo, pero le dieron la espalda a los canallas. Una vergüenza. Una falta de respeto a los colegas.

Una protesta muy dura de los jugadores de Estudiantes que no reconocieron a los futbolistas de Central como campeones.

La decisión la dio a conocer en la previa el propio Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia en la AFA. El también tesorero de la institución de calle Viamonte comunicó la decisión y agregó un mensaje contundente contra el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón . “Qué 2026 te/nos espera!!. Cuidate mucho boina multicolor. Ahora a cumplir el reglamento, que establece el ente rector, la Asociación del Fútbol Argentino. En Fin”, señaló a través de X adjuntada con la resolución oficial.

El comunicado que emitió la AFA estuvo dirigido a Rosario Central y Estudiantes de La Plata , con fecha del viernes 21 de noviembre.

En el mismo se informó que “tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la Liga Profesional de Fútbol” el partido entre Central y Estudiantes tendrá su pasillo. “En la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores y niños escolta”, señaló la carta.

El motivo de este reconocimiento es “para recibir al recientemente designado Campeón de la Liga 2025” e instruye a los directores de partido a coordinar la mencionada acción entre ambos equipos.

Estudiantes se pronunció en contra del título a Central

El club presidido por Juan Sebastián Verón publicó en la previa en sus redes sociales el siguiente comunicado: "El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025".

El mensaje contradijo abiertamente la información difundida tanto por la Liga Profesional como por la AFA.