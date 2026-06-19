Central: Enzo Giménez tiene posibilidades de emigrar para jugar en México

La dirigencia de Querétaro está afinando los detalles para quedarse con el defensor paraguayo, aunque desde Arroyito sostienen que aún faltan detalles por resolverse

Enzo Giménez podría dejar Central para convertirse en refuerzo de Querétaro de México . La información, generada en suelo azteca, fue corroborada por fuentes consultadas ligadas a la directiva Auriazul. Desde México aseguran que “la directiva de los Gallos Blancos de Querétaro se encuentra afinando los últimos detalles para concretar el fichaje del mediocampista paraguayo Enzo Giménez”. En tanto que desde Central cuentan que todavía queda un camino por recorrer para cerrar las negociaciones entre las partes.

Lo concreto es que Enzo Giménez, que se sumó como refuerzo al club de Arroyito a mediados del año pasado , tiene buenas chances de emigrar. Es que según pudo averiguar Ovación, convertirse en jugador de Querétaro le permitiría al lateral paraguayo, de 28 años, conseguir una mejora contractual considerable.

En cuanto a Central, la salida de Giménez le permitiría bajar un cupo para extranjeros (actualmente cuenta con cinco en el plantel y reglamentariamente se permite tener hasta seis). A la vez que le reportará un rédito económico, ya que en su momento los Canallas adquirieron la mitad del pase del futbolista guaraní.

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Mientras desde Central cuentan que la operación por la salida de Giménez todavái tiene etapas por resolver, los dirigentes de Querétaro aseguran que las negociaciones por la contratación de Giménez “están en su etapa definitiva para la compra de su pase, proyectando un acuerdo contractual que ligará al jugador por tres años con la institución mexicana, con la opción de extenderlo por una temporada adicional”.