Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Una mujer de 39 años fue detenida luego de que la policía advirtiera que su hijo de 10 años caminaba por la calle con un revólver. Ocurrió en la ciudad de Santa Fe y las autoridades confirmaron que el arma estaba cargada.
El niño dijo que su madre se la había dado para que la llevara a otra persona. Iba con otro menor que llevaba un arma blanca
Una mujer de 39 años fue detenida luego de que la policía advirtiera que su hijo de 10 años caminaba por la calle con un revólver. Ocurrió en la ciudad de Santa Fe y las autoridades confirmaron que el arma estaba cargada.
El procedimiento se dio a partir del aviso de un ciudadano acerca de un menor que circulaba en la vía pública con un arma de fuego. Los agentes corroboraron que era un niño de 10 años y que portaba un revólver 22 marca Folgore que estaba cargado.
Su madre, de 39 años, quedó detenida porque el menor aseguró que ella le había dado el arma para que se lo llevara a otra persona. Además, otro menor que iba con el chico llevaba un arma blanca.
El hecho ocurrió en inmediaciones de Aguado y Amenábar, barrio San Lorenzo de Santa Fe. La policía secuestró el revólver y el arma blanca y mantuvo bajo custodia a los chicos.
Finalmente la mujer quedó detenida a disposición de la Justicia, que determinará si será imputada y permanecerá privada de la libertad. Los menores, en tanto, fueron restituidos a familiares directos.
El gobierno de Santa Fe terminó de coordinar el dispositivo de seguridad del 20 de junio, que incluirá despliegue para prevenir disturbios