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Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

El niño dijo que su madre se la había dado para que la llevara a otra persona. Iba con otro menor que llevaba un arma blanca

19 de junio 2026 · 12:21hs
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Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de10 años llevaba en la calle un revólver cargado.

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de10 años llevaba en la calle un revólver cargado.

Una mujer de 39 años fue detenida luego de que la policía advirtiera que su hijo de 10 años caminaba por la calle con un revólver. Ocurrió en la ciudad de Santa Fe y las autoridades confirmaron que el arma estaba cargada.

El procedimiento se dio a partir del aviso de un ciudadano acerca de un menor que circulaba en la vía pública con un arma de fuego. Los agentes corroboraron que era un niño de 10 años y que portaba un revólver 22 marca Folgore que estaba cargado.

>> Leer más: Un chico de 5 años halló un arma dentro un bolso en la puerta de un jardín de infantes

Su madre, de 39 años, quedó detenida porque el menor aseguró que ella le había dado el arma para que se lo llevara a otra persona. Además, otro menor que iba con el chico llevaba un arma blanca.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Aguado y Amenábar, barrio San Lorenzo de Santa Fe. La policía secuestró el revólver y el arma blanca y mantuvo bajo custodia a los chicos.

Finalmente la mujer quedó detenida a disposición de la Justicia, que determinará si será imputada y permanecerá privada de la libertad. Los menores, en tanto, fueron restituidos a familiares directos.

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