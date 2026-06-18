Violencia de género: lo condenan a pagar 3 millones de pesos por golpear a una mujer y secuestrar a otra

Dos agresiones a mujeres ocurridas dentro de su camioneta en la localidad de Gálvez motivaron la condena a prisión condicional de un hombre de 64 años que además deberá pagar a cada una de las víctimas un resarcimiento económico de 1.500.000 pesos. Las dos situaciones sucedieron en contextos de violencia de género con nueve meses de diferencia —la primera en octubre del año pasado, la siguiente a comienzos de este mes— y desembocaron en la pena, acordada en un juicio abreviado en la ciudad de Santa Fe . En un caso, el acusado golpeó a una mujer dentro del vehículo y en el otro la mantuvo privada de la libertad hasta que ella aprovechó un descuido para escapar.

La condena se dictó este miércoles en una audiencia de juicio abreviado acordado entre la fiscalía y la defensa del imputado. La jueza Celeste Minniti le impuso 3 años de prisión condicional a Rosendo Aníbal Oyarzábal. Además, deberá pagar una multa y resarcir en 1.500.000 pesos a cada una de las víctimas , quienes prestaron su conformidad con el acuerdo. La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal Julio Lema.

El acusado, de 64 años, reconoció su responsabilidad penal en los hechos y aceptó la pena. Fue considerado autor de varios delitos : lesiones leves calificadas por mediar violencia de género, coacciones calificadas por el uso de arma, privación ilegal de la libertad, amenazas calificadas por el uso de arma y tenencia ilegítima de arma de uso civil. Esto último, debido al hallazgo de una escopeta calibre 16 y otra calibre 36 que se secuestraron al ser detenido en su casa ubicada en la comuna de López.

Gálvez, escenario repetido

Los hechos juzgados ocurrieron a 16 kilómetros de allí, en la localidad de Gálvez. En esa ciudad del departamento San Jerónimo, a 120 kilómetros de Rosario, el miércoles de 29 de octubre del año pasado una mujer denunció a Oyarzabal por una agresión. Según planteó el fiscal, la víctima iba como acompañante en la camioneta del acusado y un momento antes de llegar a la casa de la madre de ella discutieron, cerca de las 22.30 de esa jornada.

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“Forcejearon y él la agredió físicamente. Le provocó heridas en el rostro y en un brazo”, detalló el funcionario. La víctima comenzó a gritar y esto provocó que su madre saliera a la calle y se acercara al vehículo. Al verla, dijo Lema, el conductor le mostró un arma de fuego corta y la amenazó de muerte.

La denuncia de ese incidente estaba en investigación cuando un episodio similar se reiteró el pasado lunes 1° de junio. Alrededor de las 22, el hombre pasó a buscar en su camioneta a otra mujer por su domicilio de la ciudad de Gálvez. En un momento, ella intentó descender del vehículo pero Oyarzabal se lo impidió. “A sabiendas de que ella no quería continuar el viaje él condujo hasta López”, puntualizó el fiscal sobre ese acto, encuadrado como una privación ilegítima de la libertad.

La mujer aprovechó un descuido del conductor y logró bajar de la camioneta. Al advertirlo, el acusado usó un cuchillo de cocina para amedrentarla. Días después se realizó un allanamiento en la casa del condenado donde fue detenido y se incautaron las escopetas. Las armas fueron peritadas y resultaron ser aptas para el disparo.