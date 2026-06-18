Se reanuda la navegación en el estrecho de Ormuz tras varios meses paralizado

Estados Unidos levantó su bloqueo de Irán. El líder supremo, Moytab Jamenei, respaldó negociaciones directas con Estados Unidos

Estados Unidos levantó su bloqueo de Irán y los barcos petroleros comenzaron a transitar libremente por el estrecho de Ormuz después de meses sin poder usar el canal, mientras entraba en vigor el acuerdo tentativo para poner fin a la guerra.

Mientras tanto, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, anunció que podría posponer un viaje a Suiza que estaba previsto para el viernes e incluía una firma ceremonial del acuerdo. La visita podría haber ayudado a iniciar conversaciones sobre la siguiente —y potencialmente aún más crítica— ronda de negociaciones entre ambas partes.

Horas después, el líder supremo de Irán, el ayatolá Moytab Jamenei, respaldó negociaciones directas con Estados Unidos en una declaración leída por los medios estatales. Fue la primera reacción de Jamenei al acuerdo alcanzado recientemente con Estados Unidos para poner fin a las hostilidades.

“Es evidente que las negociaciones cara a cara que se celebrarán en el futuro no significarán aceptar la opinión del enemigo”, declaró el líder supremo, que no se mostró en público desde que resultó herido en un ataque al inicio de la guerra.

Por otra parte, el enviado estadounidense Steve Witkoff dijo a legisladores que Irán invitará al organismo de control nuclear de la ONU a inspeccionar sus instalaciones nucleares y comenzará a trabajar en la identificación y el descubrimiento de las ubicaciones del material enriquecido.

Witkoff comunicó a la dirigencia del Congreso y a integrantes de comités relacionados con la seguridad nacional que el memorando de entendimiento que Estados Unidos alcanzó con Irán no incluía acuerdos paralelos, pero que se redactó una carta adicional entre Teherán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (Oiea) que extendía la invitación.

Según las fuentes, Witkoff reveló en la sesión informativa la existencia de la carta y de la invitación.

El enviado estadounidense señaló que la carta dirigida al director general del Oiea, Rafael Mariano Grossi, le permitiría llevar inspectores nucleares estadounidenses a Teherán.