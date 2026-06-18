Lo arrestaron por arrojar a un nene a los cocodrilos en un zoológico de Inglaterra El chico de tres años está internado en estado crítico pero estable. “No creemos que el hombre arrestado y el niño se conozcan”, dijeron los investigadores 18 de junio 2026 · 21:54hs

La Policía británica arrestó a un hombre de 30 años, acusado de intento de asesinato, después de que un nene de 3 años terminara en la jaula de cocodrilos de un zoológico cerca de Cambridge, Inglaterra.

La Policía de Cambridgeshire indicó que los agentes fueron llamados a primera hora de la tarde al Johnsons Zoo, en Old Hurst, tras “informes de un incidente que involucró a un niño de 3 años, durante el cual terminó en la jaula de los cocodrilos”.

El nene fue trasladado al Hospital Addenbrooke’s, en Cambridge, a unos 40 kilómetros de distancia. La Policía indicó que se encontraba en estado crítico pero estable, y que un hombre del cercano condado de Norfolk fue detenido bajo sospecha de intento de asesinato.

“No creemos que el hombre arrestado y el niño se conozcan”, remarcó la inspectora detective Verity McCann. La Policía sostuvo que está investigando si el niño fue atacado por los cocodrilos.

Un portavoz del zoológico Johnsons dijo que siguen de cerca la evolución de la salud del niño, anunció que "por respeto a la familia" el sector Tropical House permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, y derivó cualquier consulta Policía de Cambridgeshire.