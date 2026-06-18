La Capital | Información General | nene

Lo arrestaron por arrojar a un nene a los cocodrilos en un zoológico de Inglaterra

El chico de tres años está internado en estado crítico pero estable. “No creemos que el hombre arrestado y el niño se conozcan”, dijeron los investigadores

18 de junio 2026 · 21:54hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lo arrestaron por arrojar a un nene a los cocodrilos en un zoológico de Inglaterra

La Policía británica arrestó a un hombre de 30 años, acusado de intento de asesinato, después de que un nene de 3 años terminara en la jaula de cocodrilos de un zoológico cerca de Cambridge, Inglaterra.

La Policía de Cambridgeshire indicó que los agentes fueron llamados a primera hora de la tarde al Johnsons Zoo, en Old Hurst, tras “informes de un incidente que involucró a un niño de 3 años, durante el cual terminó en la jaula de los cocodrilos”.

El nene fue trasladado al Hospital Addenbrooke’s, en Cambridge, a unos 40 kilómetros de distancia. La Policía indicó que se encontraba en estado crítico pero estable, y que un hombre del cercano condado de Norfolk fue detenido bajo sospecha de intento de asesinato.

“No creemos que el hombre arrestado y el niño se conozcan”, remarcó la inspectora detective Verity McCann. La Policía sostuvo que está investigando si el niño fue atacado por los cocodrilos.

Un portavoz del zoológico Johnsons dijo que siguen de cerca la evolución de la salud del niño, anunció que "por respeto a la familia" el sector Tropical House permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, y derivó cualquier consulta Policía de Cambridgeshire.

Noticias relacionadas
Las estafas virtuales, un delito muy frecuente. 

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales

La rata vizcacha de Traslasierra, el nuevo animal registrado por equipos del Conicet y de la Administración de Parques Nacionales.

Descubren en Traslasierra un nuevo animal desconocido en el mundo

De Argentina al mundo. El fenómeno que transformó al mate, el bodegón y Mafalda en tendencia global

La identidad como tendencia: por qué Argentina volvió a estar de moda

Resultados del Quini 6 del miércoles 17 de junio

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

Ver comentarios

Las más leídas

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza

Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

Qué significa el número 1893 que aparece en la camiseta de la selección argentina

Qué significa el número "1893" que aparece en la camiseta de la selección argentina

Lo último

Lo arrestaron por arrojar a un nene a los cocodrilos en un zoológico de Inglaterra

Lo arrestaron por arrojar a un nene a los cocodrilos en un zoológico de Inglaterra

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

El capitán argentino transita un delicado momento familiar por la salud de su padre Jorge. Los hinchas de todo el mundo lo bancan
Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros
La Ciudad

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

El Sanatorio Americano aseguró que no utilizan material radiactivo cesio-137
La Ciudad

El Sanatorio Americano aseguró que no utilizan material radiactivo cesio-137

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera
Policiales

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza

Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

Qué significa el número 1893 que aparece en la camiseta de la selección argentina

Qué significa el número "1893" que aparece en la camiseta de la selección argentina

La baja natalidad abre una oportunidad para jardines de infantes en Santa Fe

La baja natalidad abre una oportunidad para jardines de infantes en Santa Fe

Ovación
Francia, primera: la BBC hizo un ranking de la primera ronda del Mundial 2026 y Argentina aparece tercera
Ovación

Francia, primera: la BBC hizo un ranking de la primera ronda del Mundial 2026 y Argentina aparece tercera

Francia, primera: la BBC hizo un ranking de la primera ronda del Mundial 2026 y Argentina aparece tercera

Francia, primera: la BBC hizo un ranking de la primera ronda del Mundial 2026 y Argentina aparece tercera

Argentina: el elenco estable y los tres puestos que aún no tienen dueño en la Scaloneta

Argentina: el elenco estable y los tres puestos que aún no tienen dueño en la Scaloneta

Los pibes de Newells sufrieron, empataron agónicamente en Caballito y sacaron pasaje

Los pibes de Newell's sufrieron, empataron agónicamente en Caballito y sacaron pasaje

Policiales
Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince
Policiales

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar $3 millones

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar $3 millones

El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología

El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología

La Ciudad
Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud
La Ciudad

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

El Sanatorio Americano aseguró que no utilizan material radiactivo cesio-137

El Sanatorio Americano aseguró que no utilizan material radiactivo cesio-137

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince
Policiales

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

La baja natalidad abre una oportunidad para jardines de infantes en Santa Fe
La Ciudad

La baja natalidad abre una oportunidad para jardines de infantes en Santa Fe

Descubren en Traslasierra un nuevo animal desconocido en el mundo
Información general

Descubren en Traslasierra un nuevo animal desconocido en el mundo

Jornada gris en Rosario: hasta cuándo llueve y cómo seguirá el tiempo
La Ciudad

Jornada gris en Rosario: hasta cuándo llueve y cómo seguirá el tiempo

La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028

Por Alvaro Torriglia
Economía

La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza
Policiales

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza

El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología
Policiales

El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología

Las idas y vueltas entre Milei y Villarruel: del batacazo a la paranoia del poder
Política

Las idas y vueltas entre Milei y Villarruel: del batacazo a la paranoia del poder

Villarruel confirmó su visita el Día de la Bandera: El sábado estaré en Rosario
Política

Villarruel confirmó su visita el Día de la Bandera: "El sábado estaré en Rosario"

Una familia rosarina necesitó más de $1,5 millones en mayo para no ser pobre
Economía

Una familia rosarina necesitó más de $1,5 millones en mayo para no ser pobre

Goles, propinas y bonos: cómo vivieron los cadetes el debut de Argentina
La Ciudad

Goles, propinas y bonos: cómo vivieron los cadetes el debut de Argentina

El Concejo debate la simplificación de tasas municipales
La Ciudad

El Concejo debate la simplificación de tasas municipales

Unidos mira el modelo de la Constituyente para discutir la nueva ley electoral

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Unidos mira el modelo de la Constituyente para discutir la nueva ley electoral

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso
Policiales

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso

Con todo vacante, el Quini 6 tuvo muchos ganadores en el Siempre Sale
Información General

Con todo vacante, el Quini 6 tuvo muchos ganadores en el Siempre Sale

El oficialismo consiguió postergar la sesión en el Senado contra Adorni
Política

El oficialismo consiguió postergar la sesión en el Senado contra Adorni

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado
Policiales

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: Con austeridad se puede
La Ciudad

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: "Con austeridad se puede"

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

Por Javier Felcaro
Política

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC
Economía

La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC