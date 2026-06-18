Pidieron la indagatoria para el hermano de Manuel Adorni

La solicitó el fiscal Guillermo Marijuan por la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. En tanto, Arca intimó a Matías Tabar, el contratista del jefe de Gabinete

El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria para Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito .

La Justicia investiga si el legislador libertario bonaerense, al igual que el funcionario nacional, omitió información en su declaración jurada de bienes .

La medida se produce en el marco de la causa que busca reconstruir la evolución patrimonial de Adorni desde su desembarco en la función pública nacional y verificar si existieron inconsistencias entre sus ingresos, bienes y obligaciones declaradas .

Los organismos de control y la Justicia tienen en la mira al actual diputado bonaerense, que canceló en tiempo brevísimo un millonario crédito hipotecario y se compró una camioneta de lujo .

Además, los ingresos que declaró en concepto de herencia se contradicen con la declaración jurada que presentó su hermano.

De igual modo, la investigación se centra en que, por el rol que ocupó en el Consejo de la Magistratura bonaerense, no puede escudarse en un desconocimiento de los procedimientos para justificar esas irregularidades.

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El diputado llamó la atención de los investigadores cuando corrigió su declaración jurada en medio del escándalo por los vuelos privados y las propiedades no declaradas de su hermano jefe de Gabinete.

Contratista intimado

Paralelamente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) intimó a Matías Tabar, el contratista que reformó la casa del jefe de Gabinete ubicada en el barrio cerrado Indio Cua, para que presente documentación vinculada a sus ingresos, actividad económica y movimientos patrimoniales de 2024 a 2025.

Tabar declaró en la investigación a cargo del juez federal Ariel Lijo que cobró en efectivo y sin emitir factura alguna los trabajos de reforma de la casa de Adorni, por una suma que ascendió a 245.000 dólares por las refacciones y remodelaciones.

Tabar recibió una intimación de Arca en la que se le pide que presente, en un plazo máximo de diez días, justificación de ingresos 2024 y 2025 y actividad real, facturación y detalles de obra en la casa de Adorni en Indio Cua, además de compras a proveedores en esos dos años.