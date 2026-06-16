Liga Federal de Básquet: Central, Gimnasia y Temperley se preparan

Días y horarios para los cuartos de final interzonales de la Conferencia Litora, de la Liga Federal de Básquet. Central y GER locales, el Negro afuera

Avance de Central, en el partido de la clasificación ante Argentino de Marcos Juárez. Ahora recibirá a Sionista de Paraná, por los interzonales de la Liga Federal de Básquet.

Los cuartos de final interzonales están a la vuelta de la esquina y los tres equipos rosarinos que siguen competencia iniciarán los nuevos playoffs de la Liga Federal de Básquet , con el sueño de llegar al segundo nivel nacional, la Liga Argentina. Central y Gimnasia empiezan de locales, Temperley de visitante.

La modalidad de clasificación será la misma que en la primera instancia, es decir, 1-2, con el mejor ubicado jugando primero de visitante y luego los dos de local, si fuera necesario.

Temperley fue el mejor equipo de la fase regular en la zona de la Conferencia Litoral y por eso obvió los playoffs de esta instancia y esperó rival. Y ese será Quique de Paraná, que sorpresivamente dejó en el camino a Rivadavia Juniors de Santa Fe.

El equipo de Mariano Junco viene bien parado y jugará en Paraná este jueves desde las 21.

Central y Gimnasia, primero de visitantes

Los dos otros dos equipos rosarinos clasificados a la siguiente instancia lo hicieron de la misma manera, venciendo 2 a 1 a los de Marcos Juárez, Argentino y San Martín.

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Los canallas de Gustavo Sandrini llegan afilados, ya que mostraron temple para sacar adelante la llave con Argentino y, además, luego le quitaron el invicto a Gimnasia como visitante en la Superliga Rosarina.

Central recibirá al duro Sionista de Paraná, este jueves a las 21.30 en el estadio cubierto del Cruce Alberdi. El lunes, a las 21, será el desquite en Paraná.

Mientras que los mens sana también serán locales en primer turno en el gimnasio de Calle Laprida ante el mejor de la otra zona, Urquiza de Santa Elena. El encuentro será el viernes, a las 21.30. La vuelta será el martes, a las 21.30.

Finalmente, Olimpia de Venado Tuero será visitante de Gimnasia de Santa Fe en el primer chico, luego de eliminar de la competencia a Náutico. El partido va el jueves, a las 21. El martes, a las 21, será la revancha.

En caso de haber tercer partido, en cada caso será al día siguiente, en el mismo horario.