Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince El sistema de inteligencia artificial Lince reconstruyó las características del auto en que se movía el agresor y la cruzó con otros datos. 18 de junio 2026 · 21:05hs

Algunas escuelas permanecieron con custodia

Una mujer denunció en abril de 2026 que en las inmediaciones de la escuela Pablo VI, de Génova y México, un grupo de jóvenes permanecía dentro de un automóvil Volkswagen Bora y que uno de ellos habría exhibido un arma de fuego, generando preocupación entre vecinos y miembros de la comunidad educativa. A partir de entrevistas, tareas de campo y el relevamiento de cámaras públicas y privadas, los investigadores incorporaron el análisis realizado mediante la plataforma Lince. La herramienta permitió seguir los desplazamientos del vehículo en distintos sectores de los barrios Empalme Graneros y Ludueña, aportando información clave para reconstruir los movimientos de sus ocupantes, y el jueves fue detenido Matías Héctor L. en en un allanamiento en Génova al 811.

Reconstrucción La plataforma logró a través de imágenes con inteligencia artificial avanzar en la investigación iniciada tras la denuncia. Ser procesaron registros de videovigilancia que permitieron la identificación del vehículo. La investigación fue llevada adelante por la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, a través de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (Bori), en una causa que lleva el fiscal Carlos Covani.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento para una vivienda ubicada en Génova al 8100. Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a Matías Héctor L., de 32 años, y secuestraron un automóvil Volkswagen Bora y un teléfono celular, ambos considerados de interés para la causa. Por disposición del fiscal interviniente, el hombre fue trasladado a dependencias de la PDI y quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones.