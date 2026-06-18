La Capital | Información General | Argentina

Rata vizcacha de Traslasierra: descubren en Argentina un nuevo animal desconocido en el mundo

Fue registrado por científicos del Conicet en el Parque Nacional Traslasierra, en la provincia de Córdoba, y nombrado en honor a dos instituciones nacionales

18 de junio 2026 · 10:19hs
Google Seguir a La Capital en Google
La rata vizcacha de Traslasierra

Foto: Parques Nacionales

La rata vizcacha de Traslasierra, el nuevo animal registrado por equipos del Conicet y de la Administración de Parques Nacionales.

Los registros de fauna argentina sumaron un nuevo animal esta semana luego de que se publique un estudio, desarrollado por científicos del Conicet, en el que se da a conocer a la rata vizcacha de Traslasierra, un nuevo género y especie de roedor que se halló en las sierras del oeste de la provincia de Córdoba.

La especie, indicaron desde la Administración de Parques Nacionales, es nueva para la ciencia. "Es un mamífero pariente de otras ratas vizcachas, los carpinchos y las maras. Es de tamaño mediano (35 centímetros), con una cola larga y peluda", explicaron, además de precisar que su dieta "estaría mayormente constituida por bromelias —especie de planta arbustiva—, que crecen abundantemente en su hábitat".

Su área de distribución está restringida a una franja estrecha de bosques del Chaco Serrano, en la sierra de Guasapampa, por lo que su conservación es fundamental. Afortunadamente, se encuentra en un área protegida ya que esta porción de territorio está dentro del Parque Nacional Traslasierra.

>> Leer más: Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

Además del registro para ese parque nacional, hay registros visuales de la especie en otras localidades sobre esa misma franja serrana, entre el dique Pichanas y el Parque Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní.

Un nuevo animal en la fauna argentina

Como toda especie, tiene su nombre común en español (rata vizcacha del Chaco Serrano o rata vizcacha de Traslasierra) y debe denominarse de forma científica.

Para este rótulo, se eligió un doble homenaje al Conicet y a Parques Nacionales: la rata vizcacha de Traslasierra fue denominada como Apnoctomys conicetorum. El género (la primera palabra) es en honor a la Administración de Parques Nacionales (sus siglas son APN, mientras que octomys hace referencia al género de la rata vizcacha), mientras que el epíteto (la segunda palabra) homenajea a quienes integran el Conicet.

Desde el Sistema de Información de Biodiversidad, donde está cargada la información de toda la biodiversidad nacional, remarcaron que el descubrimiento de la rata vizcacha de Traslasierra es "uno de los más relevantes de los últimos años en Argentina".

El equipo de investigadores que descubrió el nuevo animal en las sierras del oeste cordobés.

El equipo de investigadores que descubrió el nuevo animal en las sierras del oeste cordobés.

En tanto, desde la APN indicaron: "Si bien en lo que va de esta década se describieron más de 20 especies nuevas de mamíferos de Argentina, se trata del primer género reportado a partir de ejemplares capturados en el campo desde el año 2000".

En el trabajo, participaron los investigadores Pablo Teta, Agustina Ojeda, Andrea Tarquino Carbonell, Raquel Alvarado-Larios, Pablo Cuello, Paula Cornejo, Julián Mignino, Ricardo Ojeda y Diego Verzi. Forman parte del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (Iadiza-Conicet), el Instituto de Antropología de Córdoba (Idacor-Conicet), el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata (UNLP).

Noticias relacionadas
De Argentina al mundo. El fenómeno que transformó al mate, el bodegón y Mafalda en tendencia global

La identidad como tendencia: por qué Argentina volvió a estar de moda

Diego y Leo, dos emblemas del fútbol argentino. Messi está disputando su sexto Mundial.

Fin de la discusión: Messi superó a Maradona en la noche soñada de Kansas

Los repartidores contaron su experiencia durante el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Goles, propinas y bonos: cómo vivieron los cadetes rosarinos el debut de Argentina

Los jugadores de la selección argentina estuvieron distendidos después de la gran goleada ante Argelia.

En la práctica de Argentina hubo rostros de alegría, con los cañones apuntados a Austria

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

Falleció un motociclista tras un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Falleció un motociclista tras un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Lo último

Hacia una política energética integral

Hacia una política energética integral

Asociación Rosarina de Fútbol: la selección sub-13 gritó campeón en Alcorta

Asociación Rosarina de Fútbol: la selección sub-13 gritó campeón en Alcorta

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe

Un informe advierte que la caída de los nacimientos podría elevar la cobertura del nivel inicial del 82% al 95% en la provincia y acercarla a la universalización

La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe
La promesa de lealtad a la bandera se mudó este jueves en Rosario por mal tiempo
La Ciudad

La promesa de lealtad a la bandera se mudó este jueves en Rosario por mal tiempo

La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028

Por Alvaro Torriglia
Economía

La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza
Policiales

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza

Once alumnos de Catamarca recorren casi 900 kilómetros para hacer su promesa a la bandera

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Once alumnos de Catamarca recorren casi 900 kilómetros para hacer su promesa a la bandera

Villarruel confirmó su visita el Día de la Bandera: El sábado estaré en Rosario
Política

Villarruel confirmó su visita el Día de la Bandera: "El sábado estaré en Rosario"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Reserva: Central sufrió una dura derrota en la última ficha que tenía a mano para la clasificación

Reserva: Central sufrió una dura derrota en la última ficha que tenía a mano para la clasificación

La cápsula radiactiva desaparecida en Rosario tiene bajo riesgo biológico

La cápsula radiactiva desaparecida en Rosario tiene "bajo riesgo biológico"

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Qué es el cesio-137 y por qué preocupa la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

Qué es el cesio-137 y por qué preocupa la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

En una noche de 10, Messi no pudo contener las lágrimas por un difícil momento familiar

En una noche de 10, Messi no pudo contener las lágrimas por un difícil momento familiar

Ovación
Pochettino no escatimó elogios sobre Messi y dijo que Argentina es favorita
Ovación

Pochettino no escatimó elogios sobre Messi y dijo que "Argentina es favorita"

Pochettino no escatimó elogios sobre Messi y dijo que Argentina es favorita

Pochettino no escatimó elogios sobre Messi y dijo que "Argentina es favorita"

Bicho histórico: Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

Bicho histórico: Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

El curioso dispositivo tipo Fórmula 1 que usó la selección argentina en sus entrenamientos

El curioso dispositivo tipo "Fórmula 1" que usó la selección argentina en sus entrenamientos

Policiales
Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza
Policiales

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años

La Ciudad
La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe
La Ciudad

La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe

La promesa de lealtad a la bandera se mudó este jueves en Rosario por mal tiempo

La promesa de lealtad a la bandera se mudó este jueves en Rosario por mal tiempo

El Concejo debate la simplificación de tasas municipales

El Concejo debate la simplificación de tasas municipales

Once alumnos de Catamarca recorren casi 900 kilómetros para hacer su promesa a la bandera

Once alumnos de Catamarca recorren casi 900 kilómetros para hacer su promesa a la bandera

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

Por Javier Felcaro
Política

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC
Economía

La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario
La Ciudad

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

El gobierno anunció que mantuvo el superávit fiscal en mayo
Economía

El gobierno anunció que mantuvo el superávit fiscal en mayo

El costo de la construcción subió 2,7 % y acumuló un alza del 29 % en un año
Economía

El costo de la construcción subió 2,7 % y acumuló un alza del 29 % en un año

Ordenan nuevas medidas para verificar las inversiones de Adorni
Política

Ordenan nuevas medidas para verificar las inversiones de Adorni

El PRO amenaza con acompañar la remoción de Manuel Adorni en el Senado
Política

El PRO amenaza con acompañar la remoción de Manuel Adorni en el Senado

Crimen del policía federal: millonaria recompensa por datos sobre un prófugo
Policiales

Crimen del policía federal: millonaria recompensa por datos sobre un prófugo

Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, los cinco que integran la lista
Policiales

Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, los cinco que integran la lista

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero
Policiales

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento

Qué pasó con las docentes del jardín de infantes donde hubo denuncias de abuso
La Ciudad

Qué pasó con las docentes del jardín de infantes donde hubo denuncias de abuso

Barrio Godoy: le dispararon doce veces a dos cuadras de la comisaría 32ª
Policiales

Barrio Godoy: le dispararon doce veces a dos cuadras de la comisaría 32ª

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años
Policiales

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años

Falleció un motociclista tras un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño
La Ciudad

Falleció un motociclista tras un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner
Política

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner