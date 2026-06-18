Rata vizcacha de Traslasierra: descubren en Argentina un nuevo animal desconocido en el mundo

Fue registrado por científicos del Conicet en el Parque Nacional Traslasierra, en la provincia de Córdoba, y nombrado en honor a dos instituciones nacionales

La rata vizcacha de Traslasierra, el nuevo animal registrado por equipos del Conicet y de la Administración de Parques Nacionales.

Los registros de fauna argentina sumaron un nuevo animal esta semana luego de que se publique un estudio , desarrollado por científicos del Conicet , en el que se da a conocer a la rata vizcacha de Traslasierra , un nuevo género y especie de roedor que se halló en las sierras del oeste de la provincia de Córdoba.

La especie, indicaron desde la Administración de Parques Nacionales, es nueva para la ciencia . "Es un mamífero pariente de otras ratas vizcachas, los carpinchos y las maras . Es de tamaño mediano (35 centímetros), con una cola larga y peluda", explicaron, además de precisar que su dieta "estaría mayormente constituida por bromelias —especie de planta arbustiva—, que crecen abundantemente en su hábitat".

Su área de distribución está restringida a una franja estrecha de bosques del Chaco Serrano, en la sierra de Guasapampa, por lo que su conservación es fundamental . Afortunadamente, se encuentra en un área protegida ya que esta porción de territorio está dentro del Parque Nacional Traslasierra .

Además del registro para ese parque nacional, hay registros visuales de la especie en otras localidades sobre esa misma franja serrana, entre el dique Pichanas y el Parque Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní.

Un nuevo animal en la fauna argentina

Como toda especie, tiene su nombre común en español (rata vizcacha del Chaco Serrano o rata vizcacha de Traslasierra) y debe denominarse de forma científica.

Para este rótulo, se eligió un doble homenaje al Conicet y a Parques Nacionales: la rata vizcacha de Traslasierra fue denominada como Apnoctomys conicetorum. El género (la primera palabra) es en honor a la Administración de Parques Nacionales (sus siglas son APN, mientras que octomys hace referencia al género de la rata vizcacha), mientras que el epíteto (la segunda palabra) homenajea a quienes integran el Conicet.

Desde el Sistema de Información de Biodiversidad, donde está cargada la información de toda la biodiversidad nacional, remarcaron que el descubrimiento de la rata vizcacha de Traslasierra es "uno de los más relevantes de los últimos años en Argentina".

El equipo de investigadores que descubrió el nuevo animal en las sierras del oeste cordobés. Foto: Parques Nacionales

En tanto, desde la APN indicaron: "Si bien en lo que va de esta década se describieron más de 20 especies nuevas de mamíferos de Argentina, se trata del primer género reportado a partir de ejemplares capturados en el campo desde el año 2000".

En el trabajo, participaron los investigadores Pablo Teta, Agustina Ojeda, Andrea Tarquino Carbonell, Raquel Alvarado-Larios, Pablo Cuello, Paula Cornejo, Julián Mignino, Ricardo Ojeda y Diego Verzi. Forman parte del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (Iadiza-Conicet), el Instituto de Antropología de Córdoba (Idacor-Conicet), el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata (UNLP).