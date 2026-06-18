La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de los Colegios de Jueces Penales

El máximo tribunal planteó sus consideraciones sobre la iniciativa de la Casa Gris, a tratar en la Cámara baja provincial

El encuentro se realizó en el Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Fe.

La Corte Suprema de Santa Fe se reunió este jueves con integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados provincial para plantearles sus consideraciones sobre la reforma al funcionamiento de los Colegios de Jueces Penales, iniciativa de la Casa Gris a tratar en ese cuerpo legislativo .

El presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez , fue el anfitrión de un cónclave que contó con la presencia de todos los ministros de la Corte: Margarita Zabalza, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Rubén Weder .

En tanto, la comisión de la Cámara baja tuvo asistencia perfecta. Confluyeron en la sede la Corte, en la ciudad de Santa Fe, la titular y el vice de ese cuerpo parlamentario, Lionella Cattalini y Emiliano Peralta , respectivamente, junto a Alejandra Rodenas, Celia Arena, Silvia Malfesi, Silvana Di Stefano, Lucila De Ponti, Joaquín Blanco, José Corral y Ariel Bermúdez .

En ese marco fue presentado un documento que contiene los cuestionamientos elevados por los Colegios de Jueces Penales de las cinco circunscripciones y de los propios ministros del máximo tribunal .

Se trata de un tema que involucra de modo directo al Poder Judicial y que demanda instancias de intercambio institucional para analizar el alcance y los efectos de la reforma que propicia el Ejecutivo.

El objetivo

“Mejorar el servicio de Justicia requiere diálogo, consenso y decisión para impulsar los cambios que hacen falta”, aseveró Cattalini, tras el cónclave, en su cuenta de la red social X.

Justicia Penal



Mejorar el servicio de Justicia requiere diálogo, consenso y decisión para impulsar los cambios que hacen falta.



En el marco de la Comisión de Asuntos Constitucionales mantuvimos una reunión con la Corte Suprema para intercambiar miradas sobre la reforma del… pic.twitter.com/H8MWDFqqYs — Lione (@LioneCattalini) June 18, 2026

Si bien en Diputados habían agendado para esta semana el tratamiento preferencial del mensaje de la Casa Gris, en función de la reunión realizada en la Corte el mismo pasó para la sesión del 2 de julio próximo.

La iniciativa de Ejecutivo apunta cambiar el funcionamiento de magistrados en el fuero Penal, aunque encuentra fuertes resistencias dentro del Poder Judicial.