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AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones

Ante representantes de más de 30 mil productores asociados, la entidad agropecuarios presentó su balance anual, renovó autoridades y delineó una estrategia centrada en la agregación de valor, la tecnología y la internacionalización

18 de junio 2026 · 19:02hs
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Ante representantes de más de 30.000 productores asociados

Ante representantes de más de 30.000 productores asociados, AFA presentó un balance de gestión.

Agricultores Federados Argentinos (AFA) aprovechó la realización de su 94ª Asamblea Ordinaria de Delegados para mostrar una organización que busca ir más allá de su histórico rol en la comercialización de granos. Ante representantes de más de 30.000 productores asociados, la cooperativa presentó un balance de gestión marcado por inversiones industriales, proyectos vinculados a las energías renovables y el desembarco en el negocio asegurador.

El encuentro reunió en Rosario a 166 delegados de distintas regiones del país, quienes participaron de la instancia institucional en representación de la base asociativa de la entidad. Durante la apertura, el presidente de AFA, Darío Marinozzi, destacó la importancia de la asamblea como una expresión de los principios cooperativos y del modelo de participación que caracteriza a la organización desde su fundación.

Más allá de la aprobación de los estados contables y la renovación parcial de autoridades, la jornada estuvo atravesada por los anuncios vinculados al crecimiento de la cooperativa y a la búsqueda de nuevas fuentes de valor para sus asociados.

Capacidad productiva de insumos

Entre los principales hitos del último ejercicio, Marinozzi destacó las inversiones realizadas en los centros cooperativos primarios y la reciente adquisición de una planta formuladora de fitosanitarios en la ciudad santafesina de Casilda. La incorporación permitirá ampliar la capacidad productiva de insumos y reforzar la estrategia de integración industrial de la entidad.

La mirada de AFA, sin embargo, apunta también a proyectos de mayor escala. En ese marco, la cooperativa confirmó que avanza en el lanzamiento de una compañía de seguros propia, que operará bajo la marca Arraigo.

A su vez, trabaja en el desarrollo de una planta de bioetanol de maíz, iniciativa que buscará incorporar la participación de los propios productores asociados.

“Queremos seguir siendo líderes en comercialización de granos, pero también participar activamente en nuevas oportunidades que agreguen valor a la producción de nuestros asociados”, sostuvo Marinozzi durante su discurso.

Internacionalización

La internacionalización fue otro de los ejes destacados. Según explicaron desde la entidad, en los últimos años se profundizaron acuerdos de cooperación con empresas y cooperativas de otros países con el objetivo de ampliar oportunidades comerciales y acceder a nuevas tecnologías.

En esa estrategia, la agricultura digital, la biotecnología, la automatización de procesos, la trazabilidad y las energías renovables aparecen como áreas prioritarias para el desarrollo futuro. “No se trata solamente de abrir mercados, se trata de abrir oportunidades”, señaló el presidente de la cooperativa.

Herramientas tecnológicas

El recambio generacional también ocupó un lugar central en la agenda. Desde AFA advirtieron que los jóvenes productores demandan cada vez más herramientas tecnológicas, capacitación y conectividad para desenvolverse en un contexto productivo cada vez más competitivo. Por ese motivo, la organización prevé profundizar su participación en procesos industriales y desarrollos tecnológicos que permitan generar mayor valor agregado en origen.

“No se trata solamente de abrir mercados, se trata de abrir oportunidades”, enfatizó el presidente, remarcando que la agricultura digital, la biotecnología, la automatización, la trazabilidad y las energías renovables son ejes donde AFA debe ejercer el liderazgo.

El presidente de AFA, Darío Marinozzi.

El presidente de AFA, Darío Marinozzi.

La asamblea contó además con la presencia de funcionarios nacionales y provinciales vinculados al sector agropecuario y cooperativo, entre ellos representantes de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, la Federación Agraria Argentina y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).

Tras la renovación parcial de mandatos, Darío Marinozzi fue ratificado como presidente del Consejo de Administración para un nuevo período. Lo acomapañarán como vicepresidente Raúl Camertoni; secretario Claudio Mahfud; prosecretario Víctor Giorgis; tesorero Eduardo Colmegna y protesorero Jorge Petetta. Como vocales titulares Gerardo Riberi, Ignacio Aurelli, Guillermo Alloa, Lía Rall, Lisandro Beltramo y Roberto Chiarcossi; y vocales suplentes Jorge Fafaglia, Carlos Fabbro, Darío Borri, Emanuel Sartorio, Jorge Valleto y Omar Tenaglia. En la sindicatura estarán Nicolás Prlender (Síndico Titular) y Dalmacio Chavarri (Síndico Suplente).

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